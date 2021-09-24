Десантировались с судна и вертолетов: украинские морпехи провели учения на Приазовье
На Приазовье в рамках учений "Объединенные усилия - 2021" прошли учения десантно-штурмовой роты морской пехоты ВМС
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны .
Морские пехотинцы под прикрытием катерной группы и пограничников высадились с поисково-спасательного судна на побережье и обеспечили десантирование подразделения с вертолетов Ми-8.
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По замыслу учений, подразделения осуществили блокирование резерва условного противника.
Учения продлятся до 30 сентября.
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