Держспецзв'язку предупреждает: Киберзлоумышленники используют для атак электронные письма с вредным вложением
В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины предупредили, что злоумышленники используют для кибератак электронные письма с вредным вложением
Об этом сообщает Держспецзв'язку.
Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины предупредила, что в этот раз кибератака осуществляется посредством рассылки электронных писем с темой "Указ Президента Украины № 576/22 о беспрецедентных мерах безопасности".
"Письма содержат вложения в виде ISO-файла почти с аналогичным названием: "Указ Президента Украины No 151 о беспрецедентных мерах безопасности.iso". В случае его открытия в конце концов компьютер будет поражен вредоносной программой Meterpreter", - пояснили в Госспецсвязи.
Активность хакеров специалисты ассоциируют с лицами, недавно осуществлявшими кибератаки на госорганы Украины. Распространяли опасные электронные письма с темой по мариупольской Азовстали.
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