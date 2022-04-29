Держспецзв'язку предупреждает: Киберзлоумышленники используют для атак электронные письма с вредным вложением

Об этом сообщает Держспецзв'язку.



Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины предупредила, что в этот раз кибератака осуществляется посредством рассылки электронных писем с темой "Указ Президента Украины № 576/22 о беспрецедентных мерах безопасности".



"Письма содержат вложения в виде ISO-файла почти с аналогичным названием: "Указ Президента Украины No 151 о беспрецедентных мерах безопасности.iso". В случае его открытия в конце концов компьютер будет поражен вредоносной программой Meterpreter", - пояснили в Госспецсвязи.



Активность хакеров специалисты ассоциируют с лицами, недавно осуществлявшими кибератаки на госорганы Украины. Распространяли опасные электронные письма с темой по мариупольской Азовстали.





16 апреля сообщалось, что враг не оставляет попыток устроить кибератаки в Украине. Оккупанты рассылают письма с вирусом якобы от имени СБУ.

23 апреля в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины предупредили об усилении вражеских кибератак на Пасху.

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