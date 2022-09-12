"Держите оборону сами как хотите": оккупант рассказал, как грузит 200-х и простился с родными, - перехват
Российские захватчики в Харьковской области грузят 200-х и прощаются с родными. СБУ перехватила новый разговор рашиста с женой
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
В перехваченном разговоре российскимй оккупант жалуется жене, что у них заканчиваются боеприпасы, нет поддержки с воздуха, а воевать приходится даже с ранениями.
"Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашим. Мы запросили поддержку авиации, нам сказали х*й, держите оборону сами как хотите. Страшно пизд*ц", – рассказывает рашист.
Оккупант начал плакать от бессилия: "У нас нет ни снарядов, ни оружия, них*я. Патронов осталось, бл*дь, у всех по магазину. Я за*бался уже пацанов грузить".
Рашист рассказал о полученных осколочных ранениях: "В крови все бл*т. Подкололи немного, чтобы терпеть боль, и поедем сейчас снова на задание".
Жена уговаривает, что вскоре будет подмога, однако захватчик отвечает: "Да х*й знает, когда эти самолеты, долетят ли они сюда еще. Четыре летели – не долетели, сбили нах*й".
- ГУР перехватил разговор рашиста с матерью о намерениях российских оккупантов уезжать из Украины.
- В перехваченном разговоре захватчик признался, что ему стыдно смотреть в глаза украинцам, дома которых разрушили россияне.
- ГУР перехватило разговор рашиста с семьей, где тот признается, что не хочет денег, а хочет ехать домой.
- Рашисты, отступая с временно оккупированной части Харьковской области, гребут с собой технику местных жителей и даже турники из спортзалов.
- В России на ротацию в Украину ждут жителей Дальнего Востока и Камчатки. В то время как с россиян собирают деньги на зимнюю форму для рашистов.
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