Держим врага в стрессе: сержант ВСУ рассказал о Бахмутском направлении

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Возле Бахмута ситуация находится на стороне ВСУ. Движение вперед есть, иногда не такое мощное, как хотелось бы. Но надо понимать, что 10-20 метров и 1-2 вражеские позиции в сутки - это тоже победа", - подчеркнул Маляревич.

По словам военного, на Бахмутском направлении Силы обороны не позволяют врагу расслабиться, перегруппироваться и подтянуть новые резервы.

"ВСУ давят на оккупанта каждый день, и каждый день выполняют боевые задания, чтобы держать врага в стрессе и уничтожать его", - подчеркнул Маляревич.