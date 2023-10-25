Держим врага в стрессе: сержант ВСУ рассказал о Бахмутском направлении
Сержант роты ударных беспилотных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана И. Сирко Олесь Маляревич отметил, что возле Бахмута инициатива находится на стороне ВСУ
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Возле Бахмута ситуация находится на стороне ВСУ. Движение вперед есть, иногда не такое мощное, как хотелось бы. Но надо понимать, что 10-20 метров и 1-2 вражеские позиции в сутки - это тоже победа", - подчеркнул Маляревич.
По словам военного, на Бахмутском направлении Силы обороны не позволяют врагу расслабиться, перегруппироваться и подтянуть новые резервы.
"ВСУ давят на оккупанта каждый день, и каждый день выполняют боевые задания, чтобы держать врага в стрессе и уничтожать его", - подчеркнул Маляревич.
- Пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников отметил , что ВСУ ежедневно уничтожают большое количество тяжелой техники и артиллерии врага.
- Украинские военные за прошедшие сутки отбили атаки россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Купянском направлениях. В то же время ВСУ ликвидировали 800 окупантов.
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