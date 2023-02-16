Держим ситуацию на фронте и готовим наступление: Зеленский провел заседание Ставки
Сегодня, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Главнокомандующего, где обсуждали ситуацию на фронте и перспективы ее развития
Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении.
"Провел сегодня очередное заседание Ставки, и в нем приняли участие все командующие оперативными направлениями. Подробно заслушали о ситуации по каждому из направлений и перспективам – тоже по каждому из оперативных направлений", - говорится в сообщении.
Президент отметил, что на заседании обсуждались поставки оружия и боеприпасов, подготовка военных, планы и возможности врага и потенциал украинского ответа.
"Держать ситуацию на фронте и готовиться к любым эскалационным шагам врага – это приоритет на ближайшее время. Продвигаться в дальнейшем освобождении нашей земли – это приоритет, который тщательно готовим", - добавил Владимир Зеленский.
Также президент отметил наших защитников и защитниц и почтил наших героев:
Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады и артиллеристы 55-й отдельной артиллерийской бригады – спасибо вам, ребята, за храбрость и меткость. теробороны Надежно держат линию обороны И, конечно, спасибо нашим Воздушным силам, всем бойцам ПВО и летчикам, которые сегодня обеспечили результат в сбитии российских ракет.36 ракет и дронов во время сегодняшней атаки. была возможность сбивать весь арсенал врага в нашем небе.
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