Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении.

"Провел сегодня очередное заседание Ставки, и в нем приняли участие все командующие оперативными направлениями. Подробно заслушали о ситуации по каждому из направлений и перспективам – тоже по каждому из оперативных направлений", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что на заседании обсуждались поставки оружия и боеприпасов, подготовка военных, планы и возможности врага и потенциал украинского ответа.

"Держать ситуацию на фронте и готовиться к любым эскалационным шагам врага – это приоритет на ближайшее время. Продвигаться в дальнейшем освобождении нашей земли – это приоритет, который тщательно готовим", - добавил Владимир Зеленский.

Также президент отметил наших защитников и защитниц и почтил наших героев:

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады и артиллеристы 55-й отдельной артиллерийской бригады – спасибо вам, ребята, за храбрость и меткость. теробороны Надежно держат линию обороны И, конечно, спасибо нашим Воздушным силам, всем бойцам ПВО и летчикам, которые сегодня обеспечили результат в сбитии российских ракет.36 ракет и дронов во время сегодняшней атаки. была возможность сбивать весь арсенал врага в нашем небе.