Держим Бахмут и постепенно уменьшаем потенциал оккупантов, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне делают все, чтобы уничтожить Бахмут, но украинские силы удерживают город. На остальных направлениях ВСУ уменьшают потенциал оккупантов
Об этом он рассказал в вечернем обращении.
"Бахмутское направление - ключевое. Город держим, хотя оккупанты делают все, чтобы там не осталось ни одной целой стены", - сказал Зеленский.
По словам президента, украинские военные постепенно уменьшают потенциал врага в Запорожской и Херсонской областях и на Юге в целом.
"Минус склады, минус логистика российской армии", - подытожил президент, призвав при этом союзников Украины предоставить нашему государству современные системы ПВО.
"Помочь нам полностью защитить наше небо, предоставив нам скорее современные системы ПВО в достаточном количестве, вы можете лишить государство-террориста главного инструмента террора. Это будет один из самых мощных шагов, приближающих окончание агрессии. России придется идти по пути к прекращению агрессии, когда она больше не сможет идти по пути ракетных ударов", - добавил Зеленский.
- 18 декабря в Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ совершили 5 ракетных и 42 обстрела из РСЗО за минувшие сутки. На Бахмутском и Авдеевском направлениям враг нанес поражение 15 районам населенных пунктов: Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опросное, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
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