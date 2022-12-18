Об этом он рассказал в вечернем обращении.

"Бахмутское направление - ключевое. Город держим, хотя оккупанты делают все, чтобы там не осталось ни одной целой стены", - сказал Зеленский.

По словам президента, украинские военные постепенно уменьшают потенциал врага в Запорожской и Херсонской областях и на Юге в целом.

"Минус склады, минус логистика российской армии", - подытожил президент, призвав при этом союзников Украины предоставить нашему государству современные системы ПВО.

"Помочь нам полностью защитить наше небо, предоставив нам скорее современные системы ПВО в достаточном количестве, вы можете лишить государство-террориста главного инструмента террора. Это будет один из самых мощных шагов, приближающих окончание агрессии. России придется идти по пути к прекращению агрессии, когда она больше не сможет идти по пути ракетных ударов", - добавил Зеленский.

18 декабря в Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ совершили 5 ракетных и 42 обстрела из РСЗО за минувшие сутки. На Бахмутском и Авдеевском направлениям враг нанес поражение 15 районам населенных пунктов: Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опросное, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

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