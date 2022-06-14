Держаться на Донбассе жизненно необходимо, нужно бороться за полную безопасность Харьковщины, одна из ключевых целей – освобождение Херсона, - Зеленский

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .

"За минувшие сутки в битве на Донбассе кардинальных перемен не произошло. Самые жестокие бои в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом – по-прежнему. Потери, к сожалению, болезненные. Но нужно держаться. Это наше государство. Держаться именно там, на Донбассе, жизненно необходимо. Чем больше потерь несет враг именно там, тем меньше сил у них будет, чтобы продолжать агрессию", - заявил Зеленский.

По его словам, Донбасское направление – ключевое для определения того, кто будет доминировать на фронте в ближайшие недели.

"Болезненные потери имеем и на Харьковщине, где российская армия пытается усилить свои позиции. Бои за это направление продолжаются, и нужно еще бороться, жестко сражаться за полную безопасность для Харькова и области. Продолжаем давить на оккупантов на юге страны. Ключевая цель – увольнение Херсона, и будем двигаться к этому шаг за шагом", - подытожил Зеленский.