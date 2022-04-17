Держат российский флот в страхе: После уничтожения "Москвы" украинским комплексом "Нептун" заинтересовались другие страны, - The Washington Post

Об этом сообщает The Washington Post .

Издание отмечает, что удар по флагману российского Черноморского флота – крейсеру "Москва" – ознаменовал мощный импульс для оборонной промышленности Украины. Это произошло, несмотря на то, что страна в значительной степени вынуждена полагаться на оружие, поставляемое западными партнерами.

В WP подчеркнули, что Украина доказала, что способна производить эффективное и качественное оружие, которое уже хотят покупать другие страны.

По словам Марка Кансиана из Центра стратегических и международных исследований, "Нептун" будет держать российский флот в страхе.

"Для украинцев, если они смогли потопить или повредить этот корабль своими ракетами "Нептун" - это прежде предмет гордости. Это также полезный военный ресурс, поскольку они смогут сдерживать российский флот", - убежден Кансиан.

Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами "Нептун".

Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер утонул .

16 апреля в Пентагоне подтвердили, что украинские ракеты "Нептун" поразили российский военный корабль "Москва", прежде чем он затонул.

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