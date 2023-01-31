Об этом министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил на пресс-конференции в Риге, где во вторник состоялась встреча глав МИД стран Балтии и Польши, сообщает BBC.

"В том, чтобы держать посла России в любой из европейских столиц, осталось мало смысла. В большинстве случаев это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды, покрывающий военные преступления и продвигающий в целом пропаганду геноцида", - заявил Ландсбергис.

Литва снизила уровень дипломатических отношений и выслала российского посла еще в апреле прошлого года.

В январе Эстония приказала российскому посольству резко сократить численность персонала, Россия в ответ заявила , что высылает эстонского посла, Эстония в ответ сделала то же самое с российским.

Через несколько дней Латвия объявила , что в знак солидарности с Литвой и Эстонией тоже высылает российского посла – он должен покинуть страну до 24 февраля.

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