Держали за решеткой похищенных патриотических украинцев: экс-сотрудников херсонского СИЗО будут судить за госизмену
ГБР завершило расследование в отношении трех бывших работников следственного изолятора в Херсоне, удерживавших за решеткой патриотически настроенных украинцев
Об этом информирует Государственное бюро расследований .
Следствие установило, что злоумышленники в начале временной оккупации Херсона и СИЗО перешли на сторону врага, начали работать в незаконно созданном "Следственном изоляторе №1". Учреждение действовало по законам РФ, а рабочие получали зарплату в рублях.
Коллаборанты незаконно удерживали похищенных украинцев, применяли к ним психологическое давление, а также агитировали экс-коллег к сотрудничеству с российскими оккупантами.
"После освобождения Херсона обвиняемые пытались скрываться, однако во время проведения стабилизационных мероприятий были задержаны работниками ГБР. В настоящее время они находятся под стражей", - пишет прессслужба.
Трое мужчин обвиняют в государственной измене в условиях военного положения. Обвинительные акты направлены в суд. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
- 6 марта стало известно, что СБУ нейтрализовала мощную преступную организацию, действовавшую в Киеве, Житомире и Херсоне: злоумышленники создали межрегиональную сеть подпольных игорных заведений, причастную к скрытому финансированию оккупационных органов в захваченных районах юга Украины.
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- При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры установлено и сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны военнослужащему РФ.
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