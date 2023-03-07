Об этом информирует Государственное бюро расследований .

Следствие установило, что злоумышленники в начале временной оккупации Херсона и СИЗО перешли на сторону врага, начали работать в незаконно созданном "Следственном изоляторе №1". Учреждение действовало по законам РФ, а рабочие получали зарплату в рублях.

Коллаборанты незаконно удерживали похищенных украинцев, применяли к ним психологическое давление, а также агитировали экс-коллег к сотрудничеству с российскими оккупантами.

"После освобождения Херсона обвиняемые пытались скрываться, однако во время проведения стабилизационных мероприятий были задержаны работниками ГБР. В настоящее время они находятся под стражей", - пишет прессслужба.

Трое мужчин обвиняют в государственной измене в условиях военного положения. Обвинительные акты направлены в суд. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.