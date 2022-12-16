Об этом сообщили на сайте Государственного бюро расследований.

Стало известно, что ГБР начало документировать этих коллаборантов, как и многих других, еще до освобождения города Вооруженными силами Украины. Уже после освобождения города ГБР провело комплекс оперативно-розыскных мероприятий по уточнению места нахождения указанных лиц и задержало их.

"После захвата Херсона российскими войсками работники колонии согласились работать в незаконно созданном РФ органе исполнения наказаний - "Северная исправительная колония №90". Они верно выполняли все указания представителей оккупантов и содержали за решеткой украинцев, не согласных с российской оккупацией", - говорится в сообщении. .

Сообщается, что досудебное следствие продолжается, устанавливаются сообщники и другие лица, которые могут быть причастны к вышеупомянутой коллаборационной деятельности. Уголовное производство начато по статье государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Напомним, СБУ задержала в Одессе агента России, пытавшегося разведать размещение украинских противокорабельных ракетных комплексов "Нептун" для дальнейшей передачи врагу

8 декабря правоохранители разоблачили в Херсонской области трех коллаборанток, добровольно вступивших в созданное российскими захватчиками "главное управление МВД Херсонской области".

9 декабря также сообщалось, что Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Почаевской духовной семинарии в антиукраинской деятельности.

Также служба безопасности разоблачила приспешника военных РФ: бывший работник электросетей Донецкой области отсоединил от питания Лиман и направил энергию на нужды оккупантов.

9 декабря стало известно, что работавших в украинских правоохранительных органах коллаборантов из Бердянска будут судить за госизмену. Злоумышленники устраивали облавы на патриотов и выдавали данные о коллегах оккупантам.

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