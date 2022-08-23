Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Расследование установило, что в марте 2022 г. во время оккупации пгт Гостомель обвиняемый вместе с другими солдатами РФ незаконно обыскивали здания. Оккупанты выбивали двери, разбивали окна и искали военнослужащих ВСУ и правоохранителей.

Оккупанты угрожали мирным жителям оружием, заставили их раздеться. Потом людей без пищи и воды удерживали в подвале, избивали прикладами по ребрам и ногам, угрожая оружием, имитировали казнь. Российские военные проверяли документы и отбирали у гражданских мобильных телефонов.

23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Сумской области.

29 июля Апелляционный суд Киева заменил приговор россиянину Вадиму Шишимарину, убившему мирного жителя Сумщины, по пожизненному заключению до 15 лет за решеткой.

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