Держали в подвале без пищи и воды и угрожали казнью: в Украине будут судить одного изоккупантов, издевавшихся над людьми в Гостомеле
Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении еще одного российского военного за нарушение законов и обычаев войны
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Расследование установило, что в марте 2022 г. во время оккупации пгт Гостомель обвиняемый вместе с другими солдатами РФ незаконно обыскивали здания. Оккупанты выбивали двери, разбивали окна и искали военнослужащих ВСУ и правоохранителей.
Оккупанты угрожали мирным жителям оружием, заставили их раздеться. Потом людей без пищи и воды удерживали в подвале, избивали прикладами по ребрам и ногам, угрожая оружием, имитировали казнь. Российские военные проверяли документы и отбирали у гражданских мобильных телефонов.
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- 29 июля Апелляционный суд Киева заменил приговор россиянину Вадиму Шишимарину, убившему мирного жителя Сумщины, по пожизненному заключению до 15 лет за решеткой.
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