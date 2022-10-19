Об этом информирует Офис генерального прокурора .

Правоохранители в городе Лиман обнаружили место дислокации так называемой военной комендатуры российских захватчиков.

"В ходе осмотра установлено, что в административном здании одного из местных предприятий представители ВС РФ и подконтрольные им незаконные вооруженные формирования обустроили так называемый штаб. Там они проводили фильтрационные мероприятия и оформляли местным жителям фейковые документы на перемещение по городу", - разъясняют в прокуратуре.

Сообщается, что мирных жителей, не прошедших российскую "фильтрацию", заставляли работать на строительстве фортификационных сооружений, разгружать авто, оборудовать территорию колючей проволокой. Также украинцев держали несколько дней в холодном подвале.

Правоохранители в гаражах и боксах для ремонта техники обнаружили отобранные у местного населения испорченные и разукомплектованные автомобили.

"Кроме того, о пребывании подразделений армии государства-агрессора на этой территории указывают карты Донецкой области с определенными отметками, остатки продуктов, лекарства российского производства, а также брошенное оккупантами оружие и военная форма", - добавляют в пресс-службе.

Все найденные материалы используют как вещественные доказательства по делам о военных преступлениях российских оккупантов в Донецкой области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb