Держали людей в подвале, заставляли работать: в освобожденном Лимане обнаружили "комендатуру" россиян
В деоккупированном Лимане Донецкой области прокуратура обнаружила "комендатуру" российских оккупантов, где держали в подвале, заставляли работать и проводили псевдофильтрацию украинцев
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
Правоохранители в городе Лиман обнаружили место дислокации так называемой военной комендатуры российских захватчиков.
"В ходе осмотра установлено, что в административном здании одного из местных предприятий представители ВС РФ и подконтрольные им незаконные вооруженные формирования обустроили так называемый штаб. Там они проводили фильтрационные мероприятия и оформляли местным жителям фейковые документы на перемещение по городу", - разъясняют в прокуратуре.
Сообщается, что мирных жителей, не прошедших российскую "фильтрацию", заставляли работать на строительстве фортификационных сооружений, разгружать авто, оборудовать территорию колючей проволокой. Также украинцев держали несколько дней в холодном подвале.
Правоохранители в гаражах и боксах для ремонта техники обнаружили отобранные у местного населения испорченные и разукомплектованные автомобили.
"Кроме того, о пребывании подразделений армии государства-агрессора на этой территории указывают карты Донецкой области с определенными отметками, остатки продуктов, лекарства российского производства, а также брошенное оккупантами оружие и военная форма", - добавляют в пресс-службе.
Все найденные материалы используют как вещественные доказательства по делам о военных преступлениях российских оккупантов в Донецкой области.
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