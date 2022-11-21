Дерусификация в действии: в Кременчуге демонтировали бюст Пушкина
В городе Кременчуг на Полтавщине 21 ноября убрали памятник русскому поэту Александру Пушкину
Об этом рассказала пресс-секретарь Кременчугского городского совета Юлия Перепелятник, сообщает Суспильне.
Памятник будет находиться на территории коммунального предприятия "Благоустройство Кременчуга".
Убрали памятник согласно решению Кременчугского городского совета от 18 ноября "Об организационно-правовых мероприятиях по устранению/перемещению объекта истории – памятника русскому поэту и писателю А.С.Пушкину из публичного пространства г. Кременчуга".
Памятник Пушкину в Кременчуге расположен на бульваре Пушкина, который 18 ноября переименовали в бульвар Украинского Возрождения.
- Напомним, Харьковский городской совет сообщил о демонтаже памятника российскому поэту Александру Пушкину. Отмечено, что его отправили на "ответственное хранение"
-
Одесситы и мэр Труханов поддержали снос памятника Екатерине II
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.68
Покупка 39.68Продажа 40.39
-
EUR
Покупка 39.93Продажа 40.97
- Актуальное
- Важное