Об этом рассказала пресс-секретарь Кременчугского городского совета Юлия Перепелятник, сообщает Суспильне.

Памятник будет находиться на территории коммунального предприятия "Благоустройство Кременчуга".

Убрали памятник согласно решению Кременчугского городского совета от 18 ноября "Об организационно-правовых мероприятиях по устранению/перемещению объекта истории – памятника русскому поэту и писателю А.С.Пушкину из публичного пространства г. Кременчуга".

Памятник Пушкину в Кременчуге расположен на бульваре Пушкина, который 18 ноября переименовали в бульвар Украинского Возрождения.

Напомним, Харьковский городской совет сообщил о демонтаже памятника российскому поэту Александру Пушкину. Отмечено, что его отправили на "ответственное хранение"

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