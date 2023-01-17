Дерусификация: почему нельзя действовать радикально?

Последнее по счету выступление Ирины Фарион - и не столько оно, сколько волна, которая понеслась следом и никак не утихнет, как многие такие же перед ней, - заставило вспомнить фразу Талейрана о штыках, которые имеют одно неудобство - на них тяжело усидеть. В принципе, ту же истину очень хочется напомнить всем фанатам "взяли и сразу перешли на украинский". Казалось бы, они правы - многие из "какая разница" на деле оказываются агрессивно русскоязычными и вполне способными, например, на буллинг украиноязычных детей. Наивно надеяться, что их всех вылечили московские ракеты и бомбы. Наоборот - некоторые вполне могли ожесточиться окончательно. Казалось бы, что еще делать с людьми, которые не пришли в себя даже после такого?

Что объединяет эту кардинально непохожую во всем остальном публику? Нет, не готовность защищать то, что считают своим, "до последнего". Нет. Четкое, хоть и не всегда сознательное, следование принципу - "чья сила, того и язык".

Русскоязычие и коллизии вокруг него, закономерно обострившиеся после 24 февраля 2022 года, - это лучше всего видимая часть двойной травмы, геноцидной и колониальной.

В принципе, фанатики, недальновидные, нетерпеливые и т.д. есть везде, в каждом обществе. Можно было и не начинать очередной тур дискуссий по "языковому вопросу", а эмоции списать на всеобщий военный стресс. Если бы не одно обстоятельство - в комментарии к тем, кто аргументированно призывает общество выдохнуть, успокоиться и, как говорится, "спустить с тона", приходят десятки украиноязычных жителей центральных и восточных регионов и рассказывают такие истории, от которых у меня, жительницы украиноязычного региона, которая никогда не знала системного унижения за свой язык, закипает кровь. Не верить этим людям нет резона. И именно эти истории очень хорошо демонстрируют, почему госпожа Ирина имеет свою аудиторию и почему здравомыслящие голоса часто тонут в эмоциональном шуме.

Потому что и сама проблема - не только языковая. Потому что русскоязычность и коллизии вокруг нее, закономерно обострившиеся после 24 февраля 2022 года, - это лучше всего видимая часть двойной травмы, геноцидной и колониальной. Учитывая, что язык - один из самых наглядных маркеров идентичности, это не удивляет.

И все истории и реакции на них - это не о языкопользовании. Это о том, какими методами создалась актуальная языковая ситуация, которая в центральных и восточных регионах является следствием и инерцией ситуации советской. А создалась она системным насилием, которое было частью геноцида в широком смысле слова. Начиная от расстрелов за ответ на украинском языке в февральском Киеве 1918 года и заканчивая обзыванием украинского языка как минимум "сельским" во времена "застоя". Разница между пулей в лоб за язык и системным унижением за этот же язык имеет значение только для самой жертвы. Потому что эта вторая группа жертв помнит убитых и переживает собственное унижение. Причем это второе - постоянно, повторяется, часто неожиданно в каждом отдельном конкретном случае. Такие вещи очень надежно убивают толерантность и взращивают желание возмездия. Как это привычно для травмированных людей и сообществ - отплатить "по гамбургскому счету", "чтобы и на семена не осталось", всеми физически доступными методами. С телесным насилием включительно.

Преступления российских нацистов на оккупированной территории против украинства немедленно актуализируют память о временах, когда за родной язык угрожали как минимум словесные оскорбления, и провоцируют соответствующую ситуации реакцию.

Особым триггером здесь становится факт войны. Достаточно вспомнить случаи сожжения украинских книг и учебников на оккупированных территориях, переименование даже вполне нейтральных "Радостных" и "Сиреневых" улиц в "истинно советские" и призывы к полному уничтожению украинцев, в том числе по языково-культурному признаку. Это немедленно возвращает уязвленное подсознание в реальность, когда за родной язык грозили как минимум словесные оскорбления, и провоцирует соответствующую ситуации реакцию. И прибытие преимущественно русскоязычных беженцев, несмотря на все понимание их ситуации и готовность помогать, тоже является частью триггера. Ведь русскоязычные уже приходили в Украину, а очевидная разница в ситуациях травмированное подсознание мало интересует.

Как тоже никого не интересует тот факт, что предки актуальных русскоязычных, учитывая и тех агрессивных, скорее всего, стали русскоязычными не от хорошей жизни, а в результате давления и под страхом как минимум оказаться на общественном маргинесе. Даже не о карьере речь идет - речь идет о возможности быть своим, мы все же существа социальные. А в ситуации, когда исключение из "своих" вполне могло стать первой ступенькой в расстрельный подвал, это провоцировало сверхцепкость в держании за русскоязычность и агрессивное отграничение от "националистов", весь национализм которых вполне мог сводиться к желанию разговаривать на родном языке. Ведь, если быть украинцем означало быть по меньшей мере "националистом", максимум - быть расстрелянным или заморенным голодом, желание спастись от такой судьбы и спасти своих детей закономерно. А мысль о реукраинизации благодаря способности травмы передаваться из поколения в поколение будет успешно заглушена страхом, порожденным подсознательными воспоминаниями о судьбе тех, кто не сдался "тогда", и мысленным возвращением в момент отказа со всем страхом, бессилием и отвращением к себе из-за выбора выгодного, а не должного. Одного и второго вместе вполне хватит, чтобы породить агрессию против тех, кто просто общается на украинском. Не говоря уже о сторонниках жестких и быстрых методов - искренних или мнимых.

И этот весь пучок боли - только первая часть объяснения. Вторая часть начинается с факта, что все украинцы, независимо от сделанного ими или их предками выбора, были вынуждены постоянно наблюдать за источником угнетения языка и идентичности - "великороссами", "советскими людьми", "нормальными людьми" и тому подобное. Те, кто выбирал украиноязычность, - чтобы вовремя давать отпор или уклониться, и таким образом уберечься. Те же, кто выбрал русскоязычность и, в конце концов, полноценную ассоциацию с насильником, - чтобы должным образом и вовремя продемонстрировать принадлежность к господствующему сообществу, причем с двойной силой, чтобы никто не подумал, что остались еще какие-то сентименты к "националистам". В таких коллизиях сжигались мосты и все глушилось болью.

Частью ассоциации с насильником именно в языковом вопросе стало убеждение, что господствует тот, кто может насадить свой язык силой. Причем у обеих категорий - травмы не избежать, если несколько поколений, в данном случае, украинцев, прожили в условиях террора, в том числе и дискриминации по языковому признаку.

В результате частью ассоциации с насильником именно в языковом вопросе стало убеждение, что господствует тот, кто может насадить свой язык силой. Причем у обеих категорий - травмы не избежать, если несколько поколений, в данном случае, украинцев, прожили в условиях террора, в том числе и дискриминации по языковому признаку. К тому же, унижаемые стремятся к реваншу, а те, кто унижал и "приобщились", боятся потерять статус, ведь они ожидают возмездия. "Приобщенные", то есть русифицированные, боятся и потерять преимущество, полученное благодаря изменению языка, и стать объектом издевательств повторно, и получить на орехи от "своих" за мнимую измену, и, наконец, признать собственную вынужденную слабость. И вот в этот момент сторонники быстрых решений в языковом вопросе ставят немалую часть общества перед бессознательной развилкой - кому покориться? На чью сторону стать, чтобы выжить?

Украиноязычным, особенно с Запада, в этом всем перепадает еще и по логике травматического переноса. Благодаря парадоксам восприятия той же советской пропаганды о "бандеровцах", их воспринимают также как более сильных, упрямых (сохранили же язык!), способных вступиться. И в ситуации триггера от них ждут на самом деле чуть ли не чуда - что одномоментно защитят, успокоят, примут, объяснят, что они "хорошие" и "нормальные", надают "по голове" вернувшемуся врагу-насильнику.

И об этом всем болезненном клубке, который в очередной раз никак не размотается, должны на самом деле говорить. Если хотим наконец сделать языковой вопрос менее болезненным.

Специально для Эспрессо.

Об авторке: Олеся Исаюк – историк, доктор гуманитарных наук, научная сотрудница Центра исследований освободительного движения и Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого", исследовательница нацистских и советских репрессий в ХХ веке.

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