"Дерусификация киевских улиц: блицкриг или хаос?" Онлайн-проект "Имена собственные" с Мирославой Барчук
22 июня в 19:00 состоится второй эфир онлайн-проекта Мирославы Барчук "Имена собственные", гостем которого станет журналист, корреспондент LB.ua Александр Рудоманов
Тема программы: "Дерусификация киевских улиц: блицкриг или хаос?"
Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:
– Как россияне маркировали покоренную территорию и почему украинцы жили с российской топонимикой 30 лет Независимости?
– Возможно ли за несколько месяцев качественно очистить Украину от навязанных имперских символов?
– Чей голос решающий: экспертов или простых небезразличных граждан?
– Почему министр культуры боится выплеснуть с водой Паустовского и Булгакова?
– Почему Минкульт не сможет убрать советский памятник в вашем городе без ваших усилий?
- Чем отличается памятник Екатерине II в Одессе от памятника Екатерине II, который хотят установить россияне в оккупированном Херсоне?
Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.
"Собственные названия" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по поводу событий настоящего.
Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Эспрессо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Член кини Украинского ПЭН.
Александр Рудоманов – журналист, корреспондент LB.ua. 2021 вошел в список «30 до 30: Кто творит будущее украинских медиа» от Премии имени Георгия Гонгадзе и The Ukrainians.
Онлайн-проект "Собственные названия" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).
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