От рук РФ погибли 184 украинских спортсмена: Зеленский призвал главу МОК полностью изолировать Россию на международной арене
Инфографика
Деруны картофельные классические. Рецепт
Как приготовить деруны? Деруны – это вкусное и сытное блюдо на каждый день. Предлагаем легкий и простой рецепт приготовления классических картофельных дерунов.
Ингредиенты для приготовления классических дерунов (условные 6 порций):
- 800 г картофеля
- Одно яйцо
- Три столовые ложки пшеничной муки
- Одна луковица
- Растительное масло для того, чтобы жарить деруны
- Соль/специи по вкусу
- Соусы по вкусу и желанию
Рецепт приготовления классических картофельных дерунов:
- Очищаем нужное количество картофеля и промываем
- Очищаем лук от шелухи
- Натираем картофель и лук на терке
- Добавляем в смесь яйцо, муку и соль со специями
- Хорошо вымешиваем всю массу
- Разогреваем сковороду и раскаляем на ней постное масло.
- Ложкой выкладываем на сковороду небольшие порции массы.
- Формируем их по принципу оладий
- Обжариваем деруны с обеих сторон на среднем огне
- Готовые деруны подаем в горячем виде к столу.
- К готовым дерунам можно подать сметану и другие соусы по вкусу.
Приятного аппетита!
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
-5°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 41.1Продажа 42.18
- Актуальное
- Важное
2022, среда
14 декабря
18:41
В течение суток оккупанты нанесли 23 авиа- и 7 ракетных ударов, а также совершили 10 обстрелов из РСЗО
18:37
В Бердянске партизаны взорвали трансформаторную подстанцию и оставили без света казармы оккупантов
18:18
Эксклюзив
В Кремле не хотят дать Лукашенко умыть руки, поэтому риск вторжения из Беларуси высок, - дипломат Чалый
18:06
Отмывали миллионы, связанные с делом Магнитского: в Испании разоблачили группу россиян, которая за грязные деньги покупала в стране недвижимость
18:05
Берлускони пообещал своим футболистам автобус проституток за победу над "Миланом" или "Ювентусом"
17:59
Красный Крест допустил возможность обмена пленными между Украиной и РФ по формуле "всех на всех"
17:49
Оккупанты угрожают уволить работников ЗАЭС, которые до 1 января не подпишут договор с Росатомом
17:18
Зеленский создал в Херсонской области еще четыре военных администрации и назначил руководителей
16:59
Эксклюзив
Сухопутное наступление ВСУ на Мелитополь начнется после остановки врага на Востоке, – военный эксперт Киричевский
16:59
ЕСПРЕСО совместно с БФ "Форпост УА" начинает новый сбор средств на аккумуляторные станции для наших защитников
16:42
Три тонких каримата в сырой камере: в Херсонской области оккупанты держали детей в отдельных застенках, - омбудсмен
16:26
У Путина заявили, что захват Одессы и Чернигова не актуален: в ЦПД объяснили, почему Кремль сменил риторику
16:07
В России находятся более 12 тыс. украинских детей, среди них принудительно депортированные, - омбудсмен
15:56
В Беларуси заметили российский радиолокационный самолет А-50У, который используют для корректировки ракетных ударов,- Гаюн