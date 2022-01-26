Деритесь, чертовы трусы: у Фьюри лопнуло терпение из-за Усика, Джошуа и Уайта

Об этом Фьюри заявил в ролике, обнародованном в twitter.

По его словам, время проходит, а все потенциальные соперники - украинец Александр Усик и британцы Энтони Джошуа и Диллиан Уайт до сих пор не определились, с кем проведут следующие поединки.

"Я готов боксировать в эти выходные. Джошуа - трус, Усик - трус, а Диллиан Уайт не хочет боксировать, и если они хотят опровергнуть мои слова, пусть уже дерутся, чертовы трусы. Вы все трусы и мешки. Деритесь и не будьте бабами", - призвал Фьюри.

Он пообещал снимать подобные ролики, пока кто-нибудь не согласится на бой с ним.

"Я буду снимать эти видео до тех пор, пока один из этих трусов не решится на бой. Мне безразлично с кем драться - с Джошуа, Усиком, Уайтом или всеми вместе. Я лучший из всех. Я уничтожу вас и заставлю сдаться. Выходите и деритесь", - сказал Фьюри.

Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной ему предстоит встретиться в реванше с Энтони Джошуа.

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета), а Диллиан Уайт является обязательным претендентом на этот пояс.

Напомним, 25 января Энтони Джошуа опроверг информацию о том, что он отказался от немедленного реванша с Александром Усиком за 15 млн фунтов.

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