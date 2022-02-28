Дерипаска вслед за Фридманом выступил против войны с Украиной
Олег Дерипаска стал вторым российским миллиардером, выступившим против войны с Украиной
Об этом сообщает Reuters .
Российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram призвал начать мирные переговоры между Россией и Украиной "как можно скорее".
"Мир очень важен", - заявил Дерипаска, являющийся основателем российского алюминиевого гиганта "Русал" (RUAL.MM), в котором он до сих пор владеет долей из-за своих акций материнской компании En+ Group.
Издание отмечает, что 21 февраля Дерипаска заявлял, что войны не будет.
Вашингтон ввел санкции против Дерипаски и других влиятельных россиян из-за их связей с Путиным после вмешательства России в выборы в США 2016 года, которое Москва отрицает.
Один из давних партнеров Фридмана, Петр Авен, на прошлой неделе посетил встречу в Кремле с Путиным и 36 другими крупными российскими бизнесменами. Другой московский миллиардер заявил Reuters на условиях анонимности, что полномасштабная война РФ с Украиной будет являться катастрофой.
"Это будет катастрофическим во всех смыслах: для экономики, для отношений с остальным миром, для политической ситуации", - сказал миллиардер.
По его словам, миллиардеры, собравшиеся 24 февраля на встречу с Путиным в Кремле, молчали.
"Бизнесмены очень хорошо понимают последствия. Но кто спрашивает мнение бизнеса на этот счет?" – сказал он.
- Напомним, российский миллиардер Михаил Фридман , один из ближайших соратников Путина, заявил, что этот "конфликт" не является решением, а трагедией как для украинцев, так и для россиян.
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