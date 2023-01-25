Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Деревья, ставшие крестами самим себе
OPINION

Деревья, ставшие крестами самим себе

Владимир Ермоленко
25 января, 2023 среда
18:03
Мнение

Если вы хотите поговорить с нами, идите к деревьям

Деревья вдоль трасс, объединяющих наши раненые города, наши сожженные деревни. Деревья, стоявшие крепко, когда в них целились враги. Чьи отрезанные руки лежат бессильные рядом, а некоторые до сих пор висят на ветках-сухожилиях, напоминая о бое, который сжег здесь все.

Деревья, ставшие крестами самим себе. Они единственные, кого с поля боя никто никогда не уносит. Кому не перевязали раны, не остановили кровь. Они единственные, кто будет видеть эти бои всегда. В чьей коре вы до сих пор будете слышать звук вражеских снарядов.

Деревья, ставшие крестами самим себе. Они единственные, кого с поля боя никто никогда не уносит. Кому не перевязали раны, не остановили кровь

Читайте также: Как это быть городом, у которого украли мир

А есть еще малые, совсем ростки, преодолевающие промерзший ледяной панцирь земли, находящие в нем разрывы и царапины, проползают вверх, бросают проклятие этой черной войне своей наглой зеленью. Они скоро научатся стоять прямо, ходить, читать, влюбляться. Они скоро тоже будут гордо называть себя деревьями, и их тоненькие веточки никто никогда уже не сломает.

Деревья, ослепшие, раненые, почти убитые, бессмертные.

Источник

Об авторе. Владимир Ермоленко, писатель, глава Украинского ПЕН

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
Общество
Культура
война с Россией
Читайте также:
25 января, 2023 среда
В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, где и от кого призывники могут получить повестку
Євген Пригожин
24 января, 2023 вторник
Министерство финансов Британии помогло Пригожину обойти санкции, чтобы подать в суд на журналиста, - СМИ
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
23 января, 2023 понедельник
Глава МИД Италии: ЕС может попросить Украину начать переговоры с РФ, если та перестанет обстреливать инфраструктуру
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.89
    Покупка 39.89
    Продажа 40.56
  • EUR
    Покупка 42.49
    Продажа 43.46
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
25 января
18:56
Эксклюзив
Существует ресурс для передачи Украине сотен танков Leopard, – главред Defense Express Катков
18:49
The Guardian не включил Роналду в топ-50 лучших футболистов года
18:45
В Швеции сожгли Коран при содействии журналиста, сотрудничающего с Russia Today
18:44
Зеленский обсудил со Столтенбергом необходимые шаги по вступлению Украины в НАТО
18:23
Все рейсы отменены: в Берлине работники аэропорта объявили забастовку, требуя выплаты
18:20
продукти магазин
За 2022 год украинцы сократили использование пластиковых пакетов на 40-90%, - минэкономики
18:09
Европейский суд принял иск Нидерландов против России по поводу сбития пассажирского рейса MH17
17:58
Россияне обстреляли Запорожье: погибла женщина
17:56
В Херсонской области оккупанты депортировали жителей села Нечаево, в их дома заселят военных
17:56
Норвегия освободила из СИЗО сбежавшего из России экс-командира ЧВК Вагнера
17:46
Эксклюзив
Виталий Портников
"Не только на армию, но и на культуру": Портников рассказал о наследстве американца Степанца, завещавшего $1 млн Залужному
17:43
На временно оккупированных территориях россияне притесняют украинцев, не получавших "паспорта", - мэр Мелитополя
17:42
"Гомосексуализм не является преступлением": Папа Римский раскритиковал законы стран, криминализирующих однополые отношения
17:41
РФ обвинила Украину в обстреле Курской области, несколько населенных пунктов без света
17:40
Оккупанты распространяют постановочные видео с якобы боев за Бахмут
17:25
ЮНЕСКО внесло исторический центр Одессы в список Всемирного наследия, - Reuters
17:25
Украинец Дудченко получил серебро на ЧЕ по биатлону
17:18
США передадут Украине 31 танк Abrams на $400 млн, - Bloomberg
17:17
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:11
Интервью
Украинское единство является условием нашей победы, - Константин Сигов
17:09
В Генштабе рассказали, могут ли ВСУ после Соледара отойти и от Бахмута
17:07
Днем армия РФ била из "градов" по жилым кварталам Авдеевки
17:05
После скандала в Минобороны пообещали частично открыть реестры о закупках и реформировать систему питания
17:01
В нескольких областях РФ и в оккупированном Крыму по телевизору показали обращение Зеленского
16:51
На фото глава Офиса президента Андрей Ермак
Ермак о назначении сексолога послом в Болгарии: Давайте делать выводы по результатам работы
16:50
Министерство аграрной политики и продовольствия налаживает торговые связи с Сенегалом, Ганой, Кенией, Нигерией
16:38
ЕСПЧ
ЕСПЧ признал, что РФ была оккупантом части Донбасса с 11 мая 2014 года
16:27
Россияне обстреляли Берислав в Херсонской области: попали в продуктовый магазин, есть погибшие
16:26
Эксклюзив
В Мелитополе оккупанты строят фортификационные сооружения, - мэр Федоров
16:26
Украинские десантники во время штурма российских войск вблизи Бахмута уничтожили около 20 захватчиков
16:15
Германия хочет начать обучение украинских военных на танках Leopard не позже февраля
16:14
Польша рассчитывает на строжайший десятый пакет санкций ЕС против РФ
16:13
Потребовал $100 тыс. за земельный участок. Мэру Рени в Одесской области сообщили о подозрении во взяточничестве
16:03
OPINION
"Мариупольский процесс", Черчилль и святой Франциск
16:02
"Так формируется танковая коалиция": Кулеба попросил другие страны предоставить Leopard 2 Украине
16:00
Обновлено
Испания согласилась передать Украине танки Leopard
15:56
В Бельгии обсудят передачу Украине средств противовоздушной, противотанковой обороны и боеприпасов
15:55
Фаны Джоковича пришли на матч Australian Open с флагами РФ и портретом Путина
15:47
Олаф Шольц
Шольц заявил, что Германия не будет предоставлять Украине боевую авиацию
15:40
В Крыму сообщили о взрывах, дым виднеется со стороны военного аэродрома, — соцсети
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV