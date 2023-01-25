Деревья вдоль трасс, объединяющих наши раненые города, наши сожженные деревни. Деревья, стоявшие крепко, когда в них целились враги. Чьи отрезанные руки лежат бессильные рядом, а некоторые до сих пор висят на ветках-сухожилиях, напоминая о бое, который сжег здесь все.

Деревья, ставшие крестами самим себе. Они единственные, кого с поля боя никто никогда не уносит. Кому не перевязали раны, не остановили кровь. Они единственные, кто будет видеть эти бои всегда. В чьей коре вы до сих пор будете слышать звук вражеских снарядов.

Деревья, ставшие крестами самим себе. Они единственные, кого с поля боя никто никогда не уносит. Кому не перевязали раны, не остановили кровь

Читайте также: Как это быть городом, у которого украли мир

А есть еще малые, совсем ростки, преодолевающие промерзший ледяной панцирь земли, находящие в нем разрывы и царапины, проползают вверх, бросают проклятие этой черной войне своей наглой зеленью. Они скоро научатся стоять прямо, ходить, читать, влюбляться. Они скоро тоже будут гордо называть себя деревьями, и их тоненькие веточки никто никогда уже не сломает.

Деревья, ослепшие, раненые, почти убитые, бессмертные.

Источник

Об авторе. Владимир Ермоленко, писатель, глава Украинского ПЕН

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.