Деревообработчики обсудили состояние лесной и деревообрабатывающей отрасли

Одной из знаковых вех реформ стало внедрение электронного лесорубного билета и сертификата о происхождении древесины. Также введены открытые торги на лицензионных биржах. Актуальные вопросы отрасли лесоводы обсудили на круглом столе, который провела ГС "АДПУ".

“Мы пообщались как с представителями как ГП “Украина”, так и с представителями отечественных бирж и другими участниками рынка. Обсудили ряд вопросов относительно того, какие планы есть у ГП "Леса Украины, какие проблемы у отраслл", - говорит Председатель ГС "Ассоциация деревообрабатывающих предприятий Украины" Павел Ваислев.

“Встретились с членами Ассоциации, получили обратный ответ от бизнеса. Некоторые вопросы позволили получить ответы от наших коллег из ГП “Леса Украины”. В частности, куда движется отрасль и чего нам ожидать”, - добавляет коллега, директор Украинской Универсальной Биржи Сергей Гладкий.

В планах ГП "Леса Украины" на следующий квартал несколько важных шагов. Это, в частности:

- постепенный переход к долгосрочным контрактам – полугодовым или годовым договорам на основе биржевых индексов;

- усиление ответственности за невыполнение условий контракта;

- новые возможности в направлении государственно-частного партнерства.

Вместе с тем, ГП "Леса Украины" сворачивает государственную переработку сырья. Европейский опыт подсказывает, что заниматься деревопереработкой не должны те, кто выращивает лес.

“В прошлом году у нас работало 200 цехов. Сегодня осталось всего 120. Сотрудников постепенно переводим на другие направления – уход, охрану. При наличии эффективного инвестора мы готовы абсолютно прозрачно, через Фонд государственного имущества Украины отдавать перерабатывающие предприятия в аренду. Процедура занимает около 3 месяцев. Берите оборудование, людей, работайте”, - говорит Генеральный директор ГП “Леса Украины” Юрий Болоховец.

Стратегическая цель государства – создать мощную промышленность по изготовлению не только пиломатериалов, но и древесной продукции с высокой добавленной стоимостью.

“За первый квартал этого года ГП “Леса Украины” получило прибыль в 800 миллионов гривен. Все эти финансовые ресурсы будут опять-таки направлены в первую очередь на охрану от лесных пожаров. На строительство современных селекционных центров — для быстрого и качественного восстановления лесов. И на строительство лесных дорог, которые дадут возможность доступа к ресурсу”, - говорит Юрий Болоховец.

Таких результатов добились, в т.ч. и за счет эффективной продажи ресурса на биржевых торгах. Также в планах ГП "Леса Украины" сконцентрироваться исключительно на уходе, охране, выращивании лесов. И обеспечить рынок достаточным объемом сырья.