Депутаты запрещенной ОПЗЖ в Мариуполе "избрали" псевдоруководство города и заявили о принадлежности к "ДНР", - советник мэра

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Сегодня в помещении школы №53 представители запрещенной фракции ОПЗЖ собрались и единогласно избрали российского агента Константина Иващенко главой Мариуполя. Второго коллаборанта - депутата ОПЗЖ Хармышева избрали секретарем общины. Кроме того, это фейковое собрание "ратифицировало результаты референдума 2014" и считают теперь Мариуполь частью сателлита России", - сообщил он

По его информации, оккупанты на так называемое "собрание" принудительно привезли городских депутатов от других политических партий и представителей местных властей из окрестных поселков.

"Это - прямое принуждение к сотрудничеству, а точнее - шантаж с угрозой жизни и близким. Мы знаем поименно каждого из реальных коллаборантов и расскажем о каждом впоследствии, чтобы не подвергать опасности наших людей. Которые волей судьбы вынуждены делать вид", - отметил он. .

