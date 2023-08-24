Депутаты с автоматами: народные избранники каких партий больше воюют на фронте, - исследование движения "Честно"

Движение "Честно" подготовило ко Дню Независимости Украины исследование о депутатах-фронтовиках в местных советах по состоянию на июль этого года.

"России выгодно запускать нарратив о том, что депутаты не служат, а вместо того отсиживаются в тылу за спинами граждан. Однако как показывает исследование Движения ЧЕСТНО, значительная часть депутатов местных советов сейчас на фронте и наравне с другими защищают суверенитет нашего государства. Важно, чтобы партии ценили этот вклад и помогали общественному сектору освещать достижения коллег на фронте", - отмечает лидер "Честно" Вита Думанская.

" Радикальная Партия " имеет 31% от общего числа депутатов советов - это 22 военнослужащих из 71 депутата.

" Свобода " сообщила, что 102 из 402 депутатов, которые должны мандаты в городских, областных и районных советах, проходят службу - 25,6%.

В " Европейской Солидарности " на фронте 13,7% местных депутатов уровня городских, областных и районных советов (328 депутатов). У этой партии наибольшее количество погибших.

Что касается " Предложения ", то здесь служат 28 депутатов, что составляет 11,1% от общего количества местных депутатов.

" УДАР " мэра столицы Виталия Кличко среди 120 местных насчитывает 10 депутатов, которые проходят службу, что составляет 8,3% от их общего числа.

В " Батькивщине " на этих уровнях местного самоуправления 1597 депутатов и 103 в армии. В процентном соотношении на службу пошли 6,4% депутатов местных советов.

В партии " За Будущее " 48 депутатов находятся на фронте, это 5,4% от общего числа депутатов уровня городских, областных и районных советов.

Фото: Движение "Честно"

Данные за 2023 год не предоставили " Слуга Народа " и " Голос " из парламентских партий. Первая отказалась, вторая сказала, что не может собрать информацию. Также без ответа осталось обращение к партии " Украинская Стратегия Гройсмана ".

"Мы понимаем важность опровержения фейков страны-агрессора, которая убеждает, что депутаты не воюют. Это нарратив, выгодный России, чтобы взорвать доверие к власти. И партия власти должна понимать важность построения доверия и к депутатам, и к органам местного самоуправления. Примечательно , что Елена Шуляк возглавляет именно тот комитет, который отвечает за местное самоуправление. Что больше, очень важно для депутатов местных советов понимать, что партия ценит и знает тех, кто воюет. не за средства доноров", - добавила Думанская.

Сообщается, что брались данные тех партий, которые имеют представительство в Верховной Раде или входят в первую десятку по количеству депутатов на местном уровне и имеют депутатов во многих регионах Украины.