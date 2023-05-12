Депутаты польской оппозиции требуют отставки министра обороны из-за инцидента с российской ракетой
Депутаты польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" подают заявление в прокуратуру о возможности невыполнения своих обязанностей министром обороны Польши Мариушем Блащаком
Об этом пишет RMF24.
Депутаты Цезари Томчик, Томаш Семоняк и Чеслав Мрочек объявили на совместной пресс-конференции, что подают сообщения в прокуратуру о возможности невыполнения министром Мариушем Блащаком своих обязанностей.
Речь идет о российской крылатой ракете Х-55, которая была обнаружена вблизи Быдгоща в конце апреля. Установлено, что ракета уже заходила в воздушное пространство Польши в декабре прошлого года. Поиски велись, но после неудачной попытки из-за сложных погодных условий и других факторов их прекратили.
"Первое решение, которое должно быть принято в воскресенье, – это увольнение министра обороны Мариуша Блащака", – заявил глава "Гражданской платформы" Дональд Туск.
- В конце апреля случайный свидетель нашел в лесу остатки несколькометровой ракеты, застрявшие в земле.
- В Польше пришли к предварительным выводам о происхождении ракеты, обломки которой нашли в лесу в конце апреля. Вероятно, это российская ракета Х-55.
- 11 мая стало известно, что польские военные не доложили минобороны страны о российской ракете, направлявшейся в сторону Польши. Обломки этой ракеты позже обнаружили в лесу под Быдгощем.
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