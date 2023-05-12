Об этом пишет RMF24.

Депутаты Цезари Томчик, Томаш Семоняк и Чеслав Мрочек объявили на совместной пресс-конференции, что подают сообщения в прокуратуру о возможности невыполнения министром Мариушем Блащаком своих обязанностей.

Речь идет о российской крылатой ракете Х-55, которая была обнаружена вблизи Быдгоща в конце апреля. Установлено, что ракета уже заходила в воздушное пространство Польши в декабре прошлого года. Поиски велись, но после неудачной попытки из-за сложных погодных условий и других факторов их прекратили.

"Первое решение, которое должно быть принято в воскресенье, – это увольнение министра обороны Мариуша Блащака", – заявил глава "Гражданской платформы" Дональд Туск.