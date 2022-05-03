Депутаты поддержали закон о запрете деятельности пророссийских партий

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в telegram.



Поддержали законопроект 330 нардепов. Речь идет о законе 7172-1.



"Во-первых, никто правки не поднимал и не блокировал. Во-вторых, "за" проголосовали 17 экс-ОПЗЖ: 12 депутатов из новой группы (Платформа за жизнь и мир) и еще 5 депутатов из ОПЗЖ, которые сейчас внефракционные", - написал Железняк.

28 марта в Раде зарегистрирован проект закона о запрете пророссийских партий. В документе говорится об ограничениях для создания и деятельности политических партий, которые оправдывают или отрицают вооруженную агрессию России против Украины, а также оправдывают действия или бездействие лиц, причастных к этой агрессии.