Депутаты подали более 10 тыс. поправок в "ресурсный" законопроект, - нардеп Железняк
Народные депутаты подали более 10 тыс. правок в так называемый "ресурсный" законопроект №5600, который предусматривает повышение ряда налогов
Об этом народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил в Telegram.
"Секретариат начал возводить правки в налоговый законопроекту 5600. Пока понятно, что их более 10 000. Но учитывая, что некоторые коллеги специально подавали их в формате сканов, то количество может вырасти еще на несколько тысяч", - написал Железняк.
- Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла за основу законопроект №5600 о повышении ряда налогов.
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