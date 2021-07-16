Депутаты подали более 10 тыс. поправок в "ресурсный" законопроект, - нардеп Железняк

Об этом народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил в Telegram.



"Секретариат начал возводить правки в налоговый законопроекту 5600. Пока понятно, что их более 10 000. Но учитывая, что некоторые коллеги специально подавали их в формате сканов, то количество может вырасти еще на несколько тысяч", - написал Железняк.

Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла за основу законопроект №5600 о повышении ряда налогов.

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