ПАСЕ в среду может одобрить резолюцию о признании Путина диктатором

Об этом рассказала Татьяна Высоцкая, корреспондентка телеканала "Эспрессо".

Сегодня во французском Страсбурге началась осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Европы и, несмотря на то, что сессия длится чуть больше часа - уже есть новость для Украины.

"Депутаты ПАСЕ проголосовали за внесение срочной процедуры в повестку дня сессии дебатов и резолюций на украинскую тему - это обеспечение честного мира в Украине и длительной безопасности в Европе. Документ резолюции на эту тему будет подготовлен политическим комитетом ПАСЕ в течение следующих нескольких дней и на голосование резолюция будет выставлена в четверг во второй половине дня", - отметила она.

Высоцкая отметила, что также есть еще одна интересная резолюция, которая для Украины важна - это резолюция на тему "Продление полномочий Путина, изучение легитимности и законности, отказ от ограничения сроков полномочий президента Российской Федерации".

"Я уже видела черновик резолюции, которая будет поставлена на голосование вечером в среду и если все будет хорошо и ни за какие коварные поправки не проголосуют, то Путина официально признают диктатором, а российским режим признают диктатурой", - подчеркнула корреспондент.

Что известно о резолюции ПАСЕ о признании Путина диктатором

В январе сообщалось, что Кремль приступил к подготовке к выборам 2024 года при участии Путина.

После того, в августе "Медуза" назвала кандидатов , которых Кремль хочет видеть "конкурентами" Путина на предстоящих выборах в 2024 году. Главным критерием является возраст – не моложе 50 лет. Также желательно, чтобы кандидат был мало узнаваемым и лишенным харизмы.

12 сентября комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека выразил обеспокоенность поправками к конституции РФ, обеспечивающими бессрочное президентство Владимира Путина. Там напомнили, что внесенные в июле 2020 года поправки, в частности отмена ограничений на президентские сроки , позволили президенту Владимиру Путину оставаться в должности до 2036 года, пока ему исполнится 83 года.

Комитет единогласно одобрил проект резолюции на основе отчета, подготовленного Питером Омцигтом (Нидерланды, ЕНП/ХД), и отметил, что освобождение от ограничения срока действия для действующего президента нарушает международное право.

Российская агрессия против Украины и ее последствия демонстрируют, что диктатуры "составляют угрозу международному миру и безопасности, а также территориальной целостности и политической независимости соседей", поэтому важно восстановление демократии, отметили в комитете.