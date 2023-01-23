Об этом сообщили на официальном аккаунте ПАСЕ в Twitter .

Президентом ПАСЕ переизбрали действующего главу ведомства Тини Кокса, нидерландского политика и представителя группы левых партий. Он получил в первом туре 175 голосов, тогда как Мережко поддержали только 44 депутата из 223.

После своей победы Кокс поблагодарил депутатов за доверие.

"Большое спасибо членам ПАСЕ, которые переизбрали меня сегодня на новый срок в один год. Я очень доволен вашим доверием. Я рассчитываю на вашу поддержку в следующем году, который будет полон испытаний", - написал он в своем микроблоге.

Также во время речи Кокс пообещал, что Украина будет оставаться главным приоритетом ПАСЕ, а также объявил минуту молчания всех украинцев, погибших от рук оккупантов.

13 октября 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала российский режим террористическим .

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