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Депутаты ПАСЕ переизбрали президентом Ассамблеи Тини Кокса: нардеп от "Слуги Народа" получил только 44 голоса из 223

23 января, 2023 понедельник
14:38
Мир ПАСЕ

Народный депутат от "Слуги Народа" Александр Мережко получил лишь 44 голоса депутатов ПАСЕ на выборах президента Ассамблеи, тогда как его конкурент получил 175

Об этом сообщили на официальном аккаунте ПАСЕ в Twitter .

Президентом ПАСЕ переизбрали действующего главу ведомства Тини Кокса, нидерландского политика и представителя группы левых партий. Он получил в первом туре 175 голосов, тогда как Мережко поддержали только 44 депутата из 223.

После своей победы Кокс поблагодарил депутатов за доверие.

"Большое спасибо членам ПАСЕ, которые переизбрали меня сегодня на новый срок в один год. Я очень доволен вашим доверием. Я рассчитываю на вашу поддержку в следующем году, который будет полон испытаний", - написал он в своем микроблоге.

Также во время речи Кокс пообещал, что Украина будет оставаться главным приоритетом ПАСЕ, а также объявил минуту молчания всех украинцев, погибших от рук оккупантов.

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