Об этом рассказал глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире Эспрессо.

По словам чиновника, до 40% местных советов юга и востока Украины составляют депутаты от запрещенных партий. Украинский парламент должен был рассмотреть ограничение работы пророссийских партий еще 7-8 месяцев назад, - отметил он.

"Запретить работу фракций, то есть забрать мандаты, мы не можем, потому что тогда грубо нарушаем конституцию. Мы все-таки правовое государство и должны искать алгоритмы законодательных действий, которые не нарушали бы закон", - сказал Кошель.

Он также отметил, что есть другие варианты ограничения работы таких депутатов. Один из предложенных законопроектов предусматривает недопуск депутатов от пророссийских партий к работе в сессионном зале и парламентских комитетах.

"То есть фактически мандаты остаются, де-факто – работать не могут", – подчеркнул Кошель.