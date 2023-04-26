Депутаты от запрещенных партий составляют 30-40% местных советов юга и востока Украины, - глава Комитета избирателей
Запретить работу фракций, а именно забрать мандаты, сейчас невозможно. Впрочем, есть другой механизм ограничения деятельности таких депутатов, а именно недопуск к работе в сессионном зале
Об этом рассказал глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире Эспрессо.
По словам чиновника, до 40% местных советов юга и востока Украины составляют депутаты от запрещенных партий. Украинский парламент должен был рассмотреть ограничение работы пророссийских партий еще 7-8 месяцев назад, - отметил он.
"Запретить работу фракций, то есть забрать мандаты, мы не можем, потому что тогда грубо нарушаем конституцию. Мы все-таки правовое государство и должны искать алгоритмы законодательных действий, которые не нарушали бы закон", - сказал Кошель.
Он также отметил, что есть другие варианты ограничения работы таких депутатов. Один из предложенных законопроектов предусматривает недопуск депутатов от пророссийских партий к работе в сессионном зале и парламентских комитетах.
"То есть фактически мандаты остаются, де-факто – работать не могут", – подчеркнул Кошель.
- Петиция о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ, набрала более 25 тыс. голосов, необходимых на вынесение ее на рассмотрение президента.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.39
Покупка 37.39Продажа 38.05
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное