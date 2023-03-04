"Депутаты народного совета "ЛНР" получили подозрение от СБУ
СБУ объявила о подозрении 27 так называемым депутатам "народного совета "ЛНР" за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и в СБУ.
"В результате следственных действий 27 "депутатам народного совета" террористической организации "ЛНР" доложено о подозрении в преступлениях против Украины. В сентябре прошлого года они проголосовали за так называемый "Закон о референдуме по вхождению в состав России на правах субъекта РФ". После этого "должностные лица" публично призвали местных жителей к участию в фейковом плебисците", - утвердили в пресс-службе СБУ.
В Офисе генпрокурора добавили, что подозреваемые еще с 2018 года были избраны в фейковую институцию, а также активно участвовали в медийных мероприятиях, где заявляли о необходимости "присоединения" к России.
Так, фигурантам дела сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
- Напомним, семь злоумышленников представлялись военными терробороны, а затем пытали жителей Днепра, требуя деньги и ценности. Семерым лицам сообщено о подозрении за незаконное лишение свободы с причинением физических страданий, совершенных по сговору, а также вымогательства. Злоумышленникам грозит до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.
- Бывшему главе полиции Винницкой области объявили о подозрении в госизмене, в частности, злоумышленник готовил "план" проведения диверсионной работы в Украине для ФСБ.
- Также днем ранее СБУ сообщила о подозрении пяти боевикам, которые охраняли секретные тюрьмы РФ и штурмовали украинские города в Донецкой области.
- Суд дал 12 лет тюрьмы российскому пилоту, получившему в марте 2022 года боевой приказ об уничтожении гражданских объектов в Харькове и Харьковской области.
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