"Депутаты народного совета "ЛНР" получили подозрение от СБУ

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и в СБУ.

"В результате следственных действий 27 "депутатам народного совета" террористической организации "ЛНР" доложено о подозрении в преступлениях против Украины. В сентябре прошлого года они проголосовали за так называемый "Закон о референдуме по вхождению в состав России на правах субъекта РФ". После этого "должностные лица" публично призвали местных жителей к участию в фейковом плебисците", - утвердили в пресс-службе СБУ.

В Офисе генпрокурора добавили, что подозреваемые еще с 2018 года были избраны в фейковую институцию, а также активно участвовали в медийных мероприятиях, где заявляли о необходимости "присоединения" к России.

Так, фигурантам дела сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).