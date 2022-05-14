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Депутаты Мариупольского горсовета просят МИД спасти защитников из Азовстали

14 мая, 2022 суббота
18:14
война с Россией

Сегодня, 14 мая, депутаты Мариупольского городского совета на внеочередной сессии обратились в Министерство иностранных дел Украины с просьбой сделать все возможное для спасения украинских военных на Азовстали

Об этом информирует в телеграмме советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко .

Муниципалитет Мариуполя призвал применить все действующие международные инструменты.

"Уже более 75 дней в Украине идет безжалостная война, которую развязала Россия. Она уносит жизни мирного населения, разрушает дома украинцев и уничтожает целые города.

Всю ярость и безжалостность этой страшной войны познал Мариуполь. Город, который недавно был символом развития, сейчас почти полностью разрушен оккупационными войсками России",
– говорится в обращении депутатов.

Более двух месяцев украинские защитники Азовстали находятся почти без воды и еды под постоянными обстрелами. Впрочем, официального подтверждения эвакуации героев с завода до сих пор нет.

Мариупольские депутаты обратились в Министерство иностранных дел Украины с просьбой:

  • принять меры для осуществления процедуры "extraction" в отношении военного гарнизона, находящегося на территории завода "Азовсталь";
  • привлечь международные организации и мировые сообщества в целях социально-политического влияния на другие страны, которые могут выступить третьей стороной для спасения украинских военных в Мариуполе путем процедуры "extraction" и/или другими способами;
  • обратиться в страны-члены ООН и Совет ООН по правам человека относительно безусловного соблюдения Конвенции по правам человека, а также Женевских конвенций.

Также городской глава Мариуполя Вадим Бойченко добавил: "Наши героические защитники держат оборону периметра Азовстали уже более двух месяцев. Почти без воды и еды под постоянными обстрелами, но они продолжают защищать Мариуполь.

Сейчас нужно усилить наши позиции. Необходимо привлечение ООН и Красного Креста, лидеров ведущих стран мира. Поэтому мы обращаемся к МИДу Украины с просьбой привлечь все международные инструменты для спасения украинских защитников и проведения операции экстракшн. Мы будем бороться за жизнь наших военных, как и они защищают наш город".

  • Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что, по состоянию на 13 мая, Украина зарегистрировала 850 военных преступлений России. Бойченко также напомнил о других военных преступлениях россиян в Мариуполе - бомбардировке роддома, расстреле очереди людей, стоявших за водой, уничтожении продуктовых складов, городского автобусного парка и т.д.
  • Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что во временно оккупированном Мариуполе почти 170 тыс. жителей страдают от голода .
  • Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (Калина) заявил, что российские войска с помощью авиации продолжают массированные бомбардировки завода "Азовсталь" , где находятся многие раненые украинские защитники.
  • Депутат Ярослав Кильдишов сообщил, что Мариупольский городской совет на внеочередной сессии подготовил обращение в МИД Украины с просьбой спасти находящихся на заводе "Азовсталь" украинских защитников.
  • 14 мая Ирина Верещук заявила , что на сегодняшний день не существует пути для эвакуации всех людей из Азовстали сразу, однако Украина ведет переговоры, чтобы вытащить оттуда несколько сотен раненых и медиков, их действительно 60 человек.

  • Ранее сообщалось, что Украина продолжает вести переговоры по эвакуации военных с территории Азовстали. Тогда Ирина Верещук отметила, что процесс переговоров остается сложным. Вице-премьер также призвала "не преувеличивать влияние мировых лидеров" и назвала осажденный завод "сердцем страны".

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Мариуполь
эвакуация
Донетчина
воєнні злочини Росії
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