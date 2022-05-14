Депутаты Мариупольского горсовета просят МИД спасти защитников из Азовстали

Об этом информирует в телеграмме советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко .

Муниципалитет Мариуполя призвал применить все действующие международные инструменты.

"Уже более 75 дней в Украине идет безжалостная война, которую развязала Россия. Она уносит жизни мирного населения, разрушает дома украинцев и уничтожает целые города.

Всю ярость и безжалостность этой страшной войны познал Мариуполь. Город, который недавно был символом развития, сейчас почти полностью разрушен оккупационными войсками России",

– говорится в обращении депутатов.

Более двух месяцев украинские защитники Азовстали находятся почти без воды и еды под постоянными обстрелами. Впрочем, официального подтверждения эвакуации героев с завода до сих пор нет.

Мариупольские депутаты обратились в Министерство иностранных дел Украины с просьбой:

принять меры для осуществления процедуры "extraction" в отношении военного гарнизона, находящегося на территории завода "Азовсталь";

привлечь международные организации и мировые сообщества в целях социально-политического влияния на другие страны, которые могут выступить третьей стороной для спасения украинских военных в Мариуполе путем процедуры "extraction" и/или другими способами;

обратиться в страны-члены ООН и Совет ООН по правам человека относительно безусловного соблюдения Конвенции по правам человека, а также Женевских конвенций.

Также городской глава Мариуполя Вадим Бойченко добавил: "Наши героические защитники держат оборону периметра Азовстали уже более двух месяцев. Почти без воды и еды под постоянными обстрелами, но они продолжают защищать Мариуполь.

Сейчас нужно усилить наши позиции. Необходимо привлечение ООН и Красного Креста, лидеров ведущих стран мира. Поэтому мы обращаемся к МИДу Украины с просьбой привлечь все международные инструменты для спасения украинских защитников и проведения операции экстракшн. Мы будем бороться за жизнь наших военных, как и они защищают наш город".