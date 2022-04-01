Депутаты Мариупольского горсовета призвали мировое сообщество признать геноцидом действия РФ в городе

Об этом сообщили на официальном сайте Мариупольского горсовета.



Сообщается, что впервые с начала войны была проведена сессия, на которой депутаты собрались в формате онлайн. Ими было принято четыре важных решения.



По предварительной информации, согласно решению СНБО, были приостановлены полномочия депутатов ОПЗЖ и "Партии Шария" на период военного положения в Украине.

Кроме того, местный совет создал специальные комиссии для подсчета ущерба, причиненного Мариуполю оккупантами и сбора сведений о депортированных лицах.

Также были единогласно осуждены военные преступления Российской Федерации против жителей Мариуполя. Советом была отвергнута возможность любых форм сотрудничества с оккупантами и коллаборационистами.

Наконец, депутаты Мариуполя обратились к мировому сообществу с призывом объединить усилия по разблокированию международной гуманитарной помощи городу и организованной полной эвакуации.



Действия РФ в Украине в целом и в Мариуполе, в частности, предлагается признать геноцидом украинского народа. Мариупольский горсовет, в частности, предлагает миру признать действия армии Российской Федерации как военные преступления, а президента РФ Владимира Путина – военным преступником.



" Мариуполь был, есть и остается украинским городом", - отмечает Мариупольский горсовет.

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