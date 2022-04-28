Депутаты Красноярского края РФ призвали вывозить зерно из временно оккупированных районов Херсонской области

Об этом сообщала прессслужба Законодательного собрания Красноярского края 27 апреля. Впоследствии публикация исчезла с сайта, однако сохранилась в цифровом архиве всемирной паутины Waybackmachine .



"Депутаты на заседании почти единогласно поддержали решение о ввозе зерна из Херсонской области, частично взятое под контроль ВС РФ. Из-за того, что в крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а недостаток других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций ощущается остро, экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов предоставления помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам", – говорилось в решении российских депутатов.



Глава российского комитета по агрополитике Владислав Зырянов заявил, что такой опыт смогут внедрить депутаты из других регионов России.



"По достижении всех целей "военной операции" РФ в Украине, увеличить объемы поставок для внутреннего российского потребителя можно будет также за счет перемещения продовольствия из других южных регионов, взятых под контроль", – добавил он.



Впоследствии в Telegram "Парламент на Енисее" сообщили , что официальный сайт Законодательного собрания якобы сломали.



"Новость о так называемых поставках продовольствия из Украины – фейк. Она удалена из ленты. Сейчас сайт работает в обычном режиме", – отмечают в сообщении.

Ранее сообщалось, что россияне вывозят во временно оккупированный Крым зерно, украденное у украинских фермеров. В частности, они ограбили Новоалексеевский элеватор и увезли зерно на остров.