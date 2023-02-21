Депутаты кнессета после встречи с Зеленским призвали Израиль расширить поддержку Украины, в том числе военную

Об этом говорится в заявлении в поддержку Украины, которое обнародовано по итогам визита сопредседателей парламентского общества дружбы Израиль – Украина в Киев.

Члены кнессета напомнили, что Израиль с первого дня войны осудил российскую агрессию в Украине, последовательно голосует в поддержку Украины в ООН и не признает российскую аннексию украинских территорий, а также оказывал и будет оказывать широкую гуманитарную помощь Украине.

"Но на наш взгляд, этого недостаточно. Израиль должен значительно активизировать поддержку Украине и может и должен делать намного больше, чем делал до сих пор. Мы должны прекратить осторожность и занять однозначную активную позицию в соответствии с базовыми моральными ценностями, как и ожидается от страны, относящейся к свободному западному миру. Мы должны помочь Украине во всех сферах, в которых израильские технологии, в том числе и военные, могут помочь Украине в защите мирного населения и своей свободы и независимости", - отмечается в заявлении.

Израильские парламентарии добавили, что сделают все от них зависящее "чтобы достичь значительного расширения израильской поддержки Украины во всех сферах".

"Мы поддерживаем практическое сотрудничество между Израилем и Украиной в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. А также по направлениям оборонного взаимодействия", – говорится в документе.

Отдельно члены кнессета отметили важность сотрудничества с Украиной, чтобы сдержать российско-иранское военно-политическое сближение.

"Укрепление этого альянса угрожает безопасности не только Украины, но и Израиля. Государству Израиль и Украине необходимо совместно принимать немедленные меры, чтобы сдержать эту ось зла".

И в борьбе против Ирана и его участии в поддержке террора против мирного населения и исходящей от него угрозы мы с вами тоже по одну сторону баррикады, и должны вместе сделать все, чтобы мировое сообщество присоединилось к этой борьбе и бескомпромиссными шагами доказало Ирану, что поддержка террора будет стоить ему дорого", – отметили Юлий Эдельнштейн и Зеев Элькин.

"Я встречался вчера вечером с президентом Украины Зеленским и собственными глазами видел, что происходит в регионе. Иранское участие очевидно. Иранские технологии и оружие используются Россией и обеспечивают Иран боевым опытом. Давайте не будем продолжать и не будем больше сидеть на месте. Израиль должен поддержать Украину против опасной комбинации России и Ирана", – написал также в твиттере Эдельнштейн.

Как сообщили в Офисе президента Украины, во время встречи с делегацией кнессета Зеленский проинформировал собеседников о развитии ситуации на фронте, отметил продолжение российских ракетных атак на гражданскую инфраструктуру Украины, в том числе с использованием иранских дронов. Во время переговоров, в частности, речь шла об общности вызовов безопасности, которые сейчас стоят перед обоими государствами, о том, что российско-иранское политическое сближение "требует изменения парадигмы взаимодействия Украины и Израиля и выведения ее на новый уровень".

Также в рамках встречи стороны обсудили вопросы поддержки израильскими партнерами инициированной Зеленским формулы мира, уделили внимание теме расширения программ гуманитарной и другой помощи Украине со стороны Израиля.