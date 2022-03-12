Депутаты Херсонщины готовят реакцию на подготовку оккупантами псевдореферендума по "ХНР", - первый заместитель председателя облсовета

Об этом сообщил в своем видеообращении первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский.

"Мы сейчас уже набрасываем коллективное письмо от депутатов Херсонского областного совета, там будет и о Херсонщине, и об орках, и о военном корабле, и о гуманитарной катастрофе, которую захватчики устроили в Херсонской области, блокируя гуманитарные коридоры, там будет о вск" , – сказал Соболевский.

Он отметил, что на этот момент по поводу псевдореферендума системно областных депутатов никто "настойчиво не беспокоит". По словам первого заместителя председателя облсовета, позиция всех депутатов, с кем он на связи, Херсонщина всегда была, есть и будет Украина.

Напомним, экс-нардеп и депутат Херсонского облсовета заявил, что с ним связывались оккупанты по организации псевдореферендума по созданию "Херсонской народной республики"

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал подготовку оккупационными властями псевдореферендума о создании так называемой "Херсонской народной республики"