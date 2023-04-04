Депутаты Каменец-Подольского в обращении призвали власти запретить УПЦ МП
4 апреля депутаты Каменец-Подольского городского совета приняли единогласно решение призвать президента, Верховную Раду, Кабмин и ОВА запретить УПЦ МП
Об этом информирует городской голова Михаил Поситко .
"Депутаты Каменец-Подольского городского совета приняли обращение по поводу запрета московского патриархата на территории Украины" - пишет мэр.
На сегодняшнем заседании избранники единогласно поддержали это решение.
Сообщается, что также проголосовали за обращение о выходе епархии УПЦ МП из состава русской православной церкви митрополиту Каменец-Подольскому и Городокскому Феодору.
Кроме того, к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде, Кабинету Министров, и.о. начальника Хмельницкой ОВА о прекращении договоров аренды или использования представителей московского патриархата церковными сооружениями, которые находятся в государственной собственности.
Поситко подчеркнул, что депутаты проголосовали "за" 19 проектов о прекращении пользования земельными участками московской церковью и еще один - об отмене аренды.
Также 4 апреля депутаты Хмельницкого городского совета на внеочередной сессии лишили религиозных организаций, принадлежащих УПЦ МП, права на пользование 13 земельными участками.
- В середине марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил о начале процесса возвращения имущества государства в Почаевской Успенской лавре. Впоследствии Тернопольский облсовет также обратился к ОВА, Минкульту и СНБО по возвращению государству построек Почаевской лавры.
- В конце марта глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш заявил , что Почаевская лавра является "одним из объектов повышенной опасности в области". Над ее возвращением в государственное распоряжение работают и "впоследствии все увидят сильный результат".
- Также 29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру . Однако представители УПЦ МП подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника.
- Представители УПЦ МП отказались покидать Лавру, поэтому настоятель монастыря митрополит Павел (Петр Лебедь) получил подозрение в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Ему присудили два месяца домашнего ареста .
- 4 апреля стало известно, что более 30 народных депутатов хотят от имени Верховной Рады обратиться в Кабинет Министров с предложением расторгнуть с УПЦ МП договор аренды на постройки Почаевской Успенской лавры.
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