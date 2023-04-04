Об этом информирует городской голова Михаил Поситко .

"Депутаты Каменец-Подольского городского совета приняли обращение по поводу запрета московского патриархата на территории Украины" - пишет мэр.

На сегодняшнем заседании избранники единогласно поддержали это решение.

Сообщается, что также проголосовали за обращение о выходе епархии УПЦ МП из состава русской православной церкви митрополиту Каменец-Подольскому и Городокскому Феодору.

Кроме того, к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде, Кабинету Министров, и.о. начальника Хмельницкой ОВА о прекращении договоров аренды или использования представителей московского патриархата церковными сооружениями, которые находятся в государственной собственности.

Поситко подчеркнул, что депутаты проголосовали "за" 19 проектов о прекращении пользования земельными участками московской церковью и еще один - об отмене аренды.

Также 4 апреля депутаты Хмельницкого городского совета на внеочередной сессии лишили религиозных организаций, принадлежащих УПЦ МП, права на пользование 13 земельными участками.