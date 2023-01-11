Государственная измена и сотрудничество с Россией

Одним из самых громких прошлогодних результатов уголовных производств можно назвать задержание 12 апреля Службой безопасности Украины лидера пророссийской партии ОПЗЖ и кума Путина Виктора Медведчука . 27 февраля он сбежал из-под домашнего ареста, где находился в рамках двух уголовных дел – добычи нефти и газа в Черном море и содействия деятельности террористической организации через поставки угля с временно оккупированных территорий Донбасса. 18 марта суд разрешил его арестовать.

После задержания президент Владимир Зеленский предложил РФ обменять "этого вашего вояку" (Медведчука, - ред.) на наших ребят в плену. В МВД отреагировали на предложение Зеленского по обмену задержанного Медведчука: "Когда сдаст все "пароли и явки". 13 апреля заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил угрозами на предложение обменять задержанного лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских пленных".

Однако 21 сентября произошел огромный обмен пленными, удерживаемыми РФ. Тогда удалось вернуть 215 защитников Украины, также из плена освободили 10 иностранцев. Их обменяли на 55 российских военных и кума Путина, Виктора Медведчука. 22 сентября представители спецслужб и Офиса президента на брифинге по обмену пленных рассказали, что через Медведчука напрямую шло финансирование многих агентурных сетей, финансирование определенных должностных лиц и наполнение негласного бюджета ФСБ.

Новые сдвиги получило и дело народного депутата Андрея Деркача . 24 июня стало известно, что СБУ разоблачила агентурную сеть РФ, которая должна была помогать врагу в захвате Украины. В ее состав входил украинский политик, поэтому Офис генпрокурора начал досудебное расследование. Уже в августе СНБО ввел санкции против Деркача.

16 сентября 2022 года пресс-служба НАБУ сообщила, что нардепа Деркача разоблачили на госизмене и объявили в розыск. 27 октября 2022 года нардепу избрали меру пресечения в виде заочного ареста. 7 ноября Высший антикоррупционный суд оставил в силе эту меру пресечения.

Впоследствии, 7 декабря, прокуратура Восточного округа Нью-Йорка заочно предъявила обвинения в отмывании денег депутату Верховной Рады Андрею Деркачу, подозреваемому в Украине в государственной измене.

23 октября стало известно, что бывший директор предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев был задержан в Запорожье по подозрению в госизмене и коллаборационизме. СБУ распространила доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" Богуслаева с Россией – аудиозаписи телефонных разговоров, подтверждающих сотрудничество с врагом. Также "Схемы" обнаружили, что у президента корпорации "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева есть российское гражданство с 2000 года. 24 октября подозреваемого в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору России арестовал суд. Кроме того, 4 ноября по материалам следователей СБУ наложен арест на все имущество президента АО "Мотор Сич" и подозреваемого в работе на РФ начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.

9 июня ДБР начало спецрасследование в отношении экс-заместителя главы СНБО Владимира Сивковича , который организовал разгон студентов на Майдане 30 ноября 2013 года. А 23 июля бывшему украинскому высокопоставленному чиновнику, представителю команды Виктора Януковича Сивковичу, ныне скрывающемуся в РФ, сообщили о подозрении в государственной измене.

Вместе с ним на российскую разведку, по информации ДБР, работал экс-руководитель Главного управления СБУ в Крыму и действующий работник СБУ Олег Кулинич , задержанный 16 июля. 18 июля суд отправил под арест Кулинича, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами России.

Взятки и хищения

6 октября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства Укргазбанком, приведших к убыткам в сумме более 206 млн гривен.

24 октября НАБУ объявило в розыск экс-председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко, заместителя Дениса Чернышева и заместителя директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами Елену Хмеленко. А 9 ноября Шевченко объявили в международный розыск из-за хищения в особо крупных размерах в Укргазбанке. 8 декабря Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения и заочно арестовал Шевченко.

Детективы Национального антикоррупционного бюро 5 декабря задержали в Одессе "серых кардиналов" украинской власти - бизнесмена Бориса Кауфмана и экс-нардепа Александра Грановского (Алекса Боруховича) по подозрению в создании преступной организации и подкупе чиновников.

7 декабря ВАКС арестовал Кауфмана с альтернативой залога в 129 млн гривен, который уже на следующий день вышел из СИЗО. Также 8 декабря с альтернативой залога в 124 млн был арестован соорганизатор преступной организации – бывший народный депутат Александр Грановский.

28 октября бывшему главе Госпогранслужбы и еще двум подельникам сообщили о подозрениях в злоупотреблении властью и завладении более 10,68 млн грн. Частная компания должна была построить в первом полугодии 2019 года Госпогранслужбе 66 квартир в центре Львова для заселения военных с семьями. Однако продала квартиры сторонним покупателям, а главе ДПСУ предложила схему "замены", и тот принял предложение.

Во время совершения преступления в должности главы Государственной пограничной службы Украины был Петр Цигикал . 9 ноября Высший антикоррупционный суд назначил бывшему главе Государственной пограничной службы меру пресечения в виде залога – 2 108 850 грн.

18 октября НАБУ и САП разоблачили экс-нардепа Максима Мыкытася на попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра Бориса Филатова. Мыкытась предложил мэру взятку (кстати, рекордную в Украине) за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта на строительство метрополитена в Днепре вне конкурса. На следующий день бывшему народному избраннику сообщили о подозрении. 20 октября суд арестовал Максима Мыкытася с правом внесения 260 млн грн залога.

Кстати, в Высшем антикорсуде слушается дело Нацгвардии, где экс-нардеп Мыкытась – один из обвиняемых. 2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили ему о подозрении в организации завладения 81,63 млн грн Нацгвардии во время обмена квартир и машиномест для нацгвардейцев на Печерске на квартиры на Красном хуторе. Тогда Мыкытася арестовали и поместили в СИЗО, но впоследствии за него внесли залог в 80 млн грн.

28 января детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали народного депутата от "Слуги Народа" Сергея Кузьминых по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату от "Слуги Народа" Сергею Кузьминых. Но он проигнорировал три вызова в прокуратуру и избегал заседания ВАКС, на котором рассматривали избрание меры пресечения. В конце мая, спустя четыре месяца после разоблачения, меру пресечения ему все-таки избрали. В июле 2022 года детективы НАБУ завершили следствие. 23 сентября НАБУ и САП направили дело в суд.

Расстрел срочником нацгвардейцев на заводе "Южмаш"

Ночью 27 января на находившемся под охраной нацгвардейцев заводе "Южмаш" произошел кровавый инцидент. 20-летний срочник Артемий Рябчук из автомата расстрелял девять военнослужащих, среди которых была девушка, и одну гражданскую женщину, и скрылся. Впоследствии полиция задержала нацгвардейца. Как известно, он сам сдался правоохранителям. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении нацгвардейцу Артемию Рябчуку, расстрелявшему военных на территории Южмаша. Также ДБР провело обыск в воинской части, где служил Рябчук, и открыло дело.

В свою очередь МВД создало специальную следственную комиссию по установлению причин расстрела. Впоследствии Рябчук отказался от предварительных показаний. Комиссия МВД выявила внеуставные отношения и нарушение доступа к оружию в воинской части, где служил Рябчук. В ДБР назвали три версии расстрела нацгвардейцев в Днепре.

В октябре ДБР сообщило о завершении расследования производства по расстрелу нацгвардейцев в Днепре. Обвиняемому грозит пожизненное заключение.

Смертельное ДТП с кортежем бизнесмена Ярославского

9 февраля около 22:55 на дороге Киев – Харьков – Довжанский произошла смертельная авария. Автомобиль, ехавший со стороны Чугуева в направлении Харькова, наехал на 50-летнего пешехода, который затем погиб. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям. "УП" со ссылкой на свои источники 10 февраля сообщила , что на месте аварии нашли автомобильные номера передней машины кортежа бизнесмена Александра Ярославского .

Впоследствии стало известно , что бизнесмен Ярославский вылетел из Украины в Лондон, где до 19 февраля у него был запланирован отдых. В то же время Финансовая группа Development Construction Holding, президентом которой является Александр Ярославский, сообщила , что за рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб DCH. По данным "УП", во время смертельной аварии с участием кортежа бизнесмена 9 февраля жертву переехали два автомобиля подряд.

Впоследствии Нацполиция установила , что на двух автомобилях из кортежа Ярославского, причастных к смертельному ДТП, были замыты отдельные части. 10 февраля Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковщины за подозрение находившемуся в другом месте мужчине.

В июле 2022 года Александр Ярославский вернулся в Украину. Это подтвердила пресс-служба ФК "Металлист", президентом которого он является.

"Облавы" на волонтеров

Прошлогодние весна – лето – осень стали насыщенными на "облавы" правоохранителей на волонтеров. Уголовные производства открыли против нескольких львовских волонтеров.

Первым подняло шум дело против предпринимателя-экс-чиновника ЛОГА Романа Матиса и главного редактора издания Mind Евгения Шпитко , которых 5 мая СБУ задержала во Львове.

В издании Mind назвали это дело заказным , утверждая, что деятельность волонтеров не преследовала цель получения прибыли. Суд назначил фигурантам залог в размере 2 млн грн. Оба подозреваемых внесли соответствующие средства и вышли из СИЗО. Досудебное расследование продолжается.

В начале августа полиция провела обыски и задержала львовского культурного деятеля и волонтера Олеся Дзындру . Сам художник называл это провокацией стражей порядка, направленной против волонтерского движения. Тогда же аналогичное дело возбудили против львовского волонтера Юрия Музычука .

Оба мужчины обвинялись в торговле автомобилями, предназначенными для ВСУ. Накануне суда 30 августа в СБУ отчитались о ликвидации масштабной схемы хищения гуманитарной помощи во Львовской области. Сам художник все обвинения отвергал. Судья отпустила Олеся Дзындру и Юрия Музычука под личное обязательство на месяц. А прокуроры требовали домашнего ареста сроком на два месяца.

Уже на следующий день, 31 августа, стало известно об обысках у еще одного львовского волонтера, Олега Яницкого , который восемь лет помогает военным и сотрудничает с иностранными фондами. Суд разрешил арестовать имущество, в том числе военное снаряжение, которого ждали на передовой. Через несколько дней, 14 сентября, была удовлетворена частично апелляционная жалоба Олега Яницкого: арест сняли с турникетов и другого военного снаряжения. А в конце октября суд принял решение вернуть волонтеру персональные вещи, изъятые полицией после обыска.

8 сентября правоохранители пришли с обысками в дом волонтера и общественного деятеля Святослава Литинского . 10 сентября глава Нацполиции Игорь Клименко описал это уголовное производство на своей фейсбук-странице и выложил видеоролик , в котором обнародован разговор между якобы военными и мужчинами, которых зовут Игорь и Назар, а также видео, как один человек передает другому деньги. Волонтера Святослава Литинского вызвали на допрос в качестве свидетеля 12 сентября. С тех пор ситуация не изменилась. В то же время полиция обыскала недостроенный дом вблизи Львова семьи другого волонтера, Назария Островского, а также другой его дом, полученный по наследству.

14 сентября силовики пришли с обысками к волонтеру с Киевщины Сергею Цыбульскому и изъяли семь автомобилей и его личные вещи. Бюро экономической безопасности Украины выдвинуло подозрение волонтеру, что он незаконно получает прибыль от продажи ввозимых из-за рубежа автомобилей как гуманитарную помощь. Как сообщал Центр по правам человека ZMINA, мужчина с начала полномасштабной войны ввозил из-за границы авто, ремонтировал их и передавал фонду, с которым был заключен договор о предоставлении технических услуг. Затем авто отправлялось на нужды украинским воинам. Сам волонтер предполагает, что у детективов БЭБ нет времени расследовать крупные экономические дела, поэтому берутся за волонтеров, и считает дело против себя сфабрикованным.

Еще одно громкое дело – против одесского волонтера и предпринимателя Александра Яковенко , который с начала полномасштабной войны помогал военным и благотворительному фонду "Корпорация монстров". 23 мая правоохранители открыли уголовное производство в отношении предпринимателя, сотрудника Яковенко Владимира Курносова и основательницы одесского благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерины Ножевниковой. Их подозревают в продаже гуманитарки, переданной странами Евросоюза, с целью получения прибыли. Сам Яковенко сообщил, что его компании отдали на волонтерство около 15–18 миллионов гривен, он лично – около 5–7 миллионов. Центр по правам человека ZMINA пишет , что сейчас по этому делу один подозреваемый – Владимир Курносов, который помогал перевозить гуманитарку. Досудебное расследование уже завершилось и ведется ознакомление с материалами дела.

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