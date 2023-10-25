Депутаты из Украины и Молдовы к вступлению в ЕС могли бы присоединиться к Европарламенту как наблюдатели, - Мецола

Об этом пишет Politico.

"С политической точки зрения, если страна движется в Европу, то Европа должна широко открыть свои двери", - сказала Мецола.

Правоцентристский политик предположила, что странам, стоящим на пороге вступления в ЕС, можно предложить множество выгод, начиная от преимуществ единого рынка и заканчивая участием в молодежной программе Erasmus.

"Мы можем даже пойти дальше, имея членов-наблюдателей в этом парламенте - это вещи, которые важны для населения", - отметила глава Европарламента.

В то же время, по ее словам, это зависит от решения лидеров ЕС об официальном открытии переговоров о вступлении Украины и Молдовы, которое должно быть принято на саммите в декабре.

Как отметила Мецола, расширение всегда являлось сильнейшим геополитическим инструментом Европейского Союза.

Издание напомнило, что недавно экспрезидент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что коррупция в Украине должна заставить ЕС дважды подумать, позволить ли стране присоединиться. Он также раскритиковал ЕС за чрезмерные обещания по скорости вступления Украины в ЕС.

Отвечая на вопрос о риске давать ошибочную надежду на то, что Украина сможет присоединиться к ЕС быстрее реально, Мецола подчеркнула, что каждая страна имеет свой собственный путь.

Глава Европейского парламента сосредоточила внимание на подготовке, которую ЕС должен осуществить для того, чтобы разрешить Киеву вступить, отметив, что не следует недооценивать трансформационный эффект от того, что Украина является страной-кандидатом.



Депутаты-наблюдатели от Украины и Молдовы без права голоса и будут назначаться, а не избираться; но они будут иметь места в институте, который в любом случае вырастет с 705 до 720 членов после европейских выборов в июне 2024 года.

Согласно регламенту Европарламента депутаты могут занять свои места только после подписания официального договора о вступлении в ЕС, а это значит, что до этого могут пройти годы.