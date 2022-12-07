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Депутаты из "Евросолидарности" и активисты призывают КСУ принять решение о церкви московского патриархата, которое четыре года блокируется судьями

7 декабря, 2022 среда
12:52
Новости

Депутаты Киевсовета из фракции "Европейская Солидарность" и общественные активисты обратились к судьям Конституционного Суда Украины с письмом, в котором требуют разблокировать закон о переименовании церкви московского патриархата

Инициатор обращения, общественный деятель, народный депутат седьмого созыва Александр Бригинец объясняет: "В прошлый раз мы обращались к одной судье, которая просрочила на 4 года срок рассмотрения. Сейчас мы обращаемся ко всему суду с просьбой разблокировать закон, принятый Верховной Радой. Я его докладывал в ВР. Этот закон очень прост, он не требует никакой особой процедуры: просто церкви, имеющие центр в Москве, должны называться российскими».

"Я убежден, что после того, как люди поймут, кто еще не понимает, что это церковь не украинская, а российская, это ускорит процессы закрытия этой "пятой колонны", этой корпорации России в Украине", - считает Бригинец.

"Многие спрашивают, почему это не было сделано раньше. До Томоса это сделать было невозможно. Потому что до того, как был получен Порошенко и украинской церковью после Объединительного собора Томос, церковь была легитимной на территории Украины и канонической. Каноничность была окончательно потеряна во время передачи нам Томоса 6 января 2019 года. Закон был принят только тогда, когда очевидно стало, что наступила новая реальность. Поэтому закон о переименовании был проголосован именно тогда, а не раньше", – объяснил Бригинец.

Он также напомнил, что закон был заблокирован представителями ОПЗЖ, подавшими обращение в Конституционный Суд.

"Роль церкви ФСБшного патриархата всем понятна. Вопрос роли нашего Конституционного Суда Украины в этой истории и ситуации. Считает ли КСУ, что пропаганда ФСБ должна распространяться в Украине? Должна ли КСУ выполнить 75 статью закона о Конституционном Суде, где очень четко указан предельный срок – не больше полугода?", – отмечает депутат Киевсовета Леонид Емец.

"Полгода – столько есть у Конституционного Суда для рассмотрения любого дела. Этот КСУ рассматривает дело уже более четырех лет, тем самым прямо в нарушение нормы статьи, регулирующей его деятельность. 18 судей, которые должны принять решение согласно закону, этого не делают". Тем самым они работают в пользу российского агрессора - это статья 111 Уголовного кодекса Украины, называется государственная измена. КСУ законного решения в определенные сроки", – говорит Емец.

"Мы будем приходить сюда с обращениями украинских граждан, вот это письмо, будут еще обращения и письма в Конституционный суд, возможно не только к нему. Будет определена роль прокуратуры, которая, очевидно, должна также дать оценку деятельности судей КСУ", - отмечает депутат.

Боец ТРО Киева, депутат Киевсовета Вадим Сторожук добавляет: "Европейская Солидарность" двигается в правовом поле. В свое время Украина получила Томос, и этот Томос является указателем. И есть православная церковь Украины. Никто в Украине уже не сомневается, что фундаментом украинского государства есть вера, язык и армия".

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