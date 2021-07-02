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Депутаты из "Европейской Солидарности": дело против Павловского - это очередная атака власти против боевых генералов

2 июля, 2021 пятница
18:29

Дело против генерала Павловского - это очередная атака на боевых генералов, участников войны против российской агрессии

Об этом заявили народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" в Печерском суде. Они считают, что власть создает информационную "дымовую завесу" для отвлечения внимания от "вагнергейта" и масштабных хищений и коррупции в команде Зеленского, пишет пресс-служба партии "ЕС".

"Думаю, ни у кого нет никаких сомнений, что это дело политически мотивировано. Сегодня мы получаем еще одно доказательство того, что правоохранительные органы действуют по преступными указаниями Офиса президента Зеленского. Мы все с вами слышали "пленки Трубы" и понимаем, от кого зависит ГБР и как оно выполняет указания Офиса Зеленского. Я думаю, наступит время, когда мы услышим и пленки Зеленского относительно тех событий, свидетелями которых мы сегодня становимся ", - убежден соглава фракции Артур Герасимов.

"Задача очень простая - организовать давление на украинских воинов, на украинскую оборонную промышленность. Они не говорят, что катера, о которых сегодня шла речь, боевые катера стоили более чем в 2,5 раза дешевле любого иностранного аналога. Я напомню - может кто-то забыл, что в 2014 году действовало эмбарго на поставки военной продукции в Украине. Нам этого не продавали ", - отметил Герасимов.

"Они не хотят вам говорить, что это единственное предприятие, которое такие катера для украинской армии и флота могло создать и создало. И сегодня они хотят уничтожить единственное предприятие в Украине, которое может делать десантно-штурмовые катера. Вот истинная цель", - отмечает Герасимов.

"Если вспомнить все дела, которые возбуждались, кстати, по инициативе сначала Портнова, который является соратником Януковича, то мы можем вспомнить дело по так называемым "плохим" бронежилетам, которое развалилось. При этом совершенно не хотят расследовать дела по закупкам в Чехии за вдвое большей цене некондиционных снарядов для "Рапира", не хотят расследовать закупку для Министерства обороны автомобилей "Казак" в 2020 году тоже по завышенным ценам, чем закупались в предыдущие годы ", - говорит Владимир Арьев.

"Ни прокуратура, ни ГБР сегодня не хотят даже смотреть в эту сторону. Сегодня для того, чтобы отвлечь внимание от преступлений, хищения и клептомании команды Зеленского, которая сегодня есть в МО, происходит такой судебно-правовой фарс. Он продолжается с 2019 года, расходуются государственные средства, ведь работа судей, прокуроров, ГБР высоко оплачивается. В результате вся правоохранительная система работает исключительно на выполнение заказов Зеленского и его банды, которая сидит сегодня на Банковой ", - отмечает Арьев.

"Это постановка дымовой завесы, прикрытие от внимания общества дела по вагнеровцам, которое фактически сдано. Как показывает интервью Зеленского, вполне вероятно, что сданное собственно ним. И для того, чтобы отвлечь внимание от международного расследования, мы видим плохой сериал, который предлагается украинскомуобществу в течение июля ", прогнозирует народный депутат Ростислав Павленко.

Он также отметил, что команда Зеленского продолжает навязывать тезис, что в войне виноват не Путин, а те, кто ему сопротивлялись в течение 5 лет.

"Мы видим, что одна за другой рушатся дела, которые нарушили в 2019-м, 2020-м, 2021-м. Я абсолютно убежден, что это дело ждет такая же судьба. Но тем более важно внимание общества, чтобы Зеленский и все вокруг него поняли - и за это придется отвечать ", - резюмирует Павленко.

Как отметил в своей публикации в Facebook общественный деятель Юрий Бирюков, дело против Павловского продолжает "сериал" с преследований украинских генералов.

"Краткая хронология предыдущих серий. Генерала Павловского обвинили в закупке топлива по завышенным ценам. Выяснилось, что НАБУ закупало топливо еще дороже, как и все другие силовики. Дело умерло. Генерала Шевчука обвинили в закупке некачественных бронежилетов. Выяснилось, что бронежилеты в порядке (и они и сейчас в ВСУ, никто не отзывал). Дело умерла. Генерала Марченко обвинили в приеме некачественных бронежилетов. Выяснилось, что бронежилеты в порядке (и они и сейчас в ВСУ, никто не отзывал). Дело умерло. Генерала Мельника обвинили в закупке некачественных танковых двигателей. Выяснилось, что двигателя качественные, за исключением 4-х штук, которые задолго до этих всех дел были дефектовани военпредамы и на завод был подан иск. Дело умерла. Хлеба нет, но будут зрелища", - резюмирует Юрий Бирюков.

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