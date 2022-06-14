Депутаты госдумы, заместитель администрации Путина и член Совбеза. Черногория арестовала активы 34 граждан России
Черногория, присоединившаяся к санкциям ЕС против России, арестовала на своей территории активы 34 граждан России, среди которых депутаты Госдумы и сотрудник администрации Путина Алексей Громов, которого СМИ называют куратором кремлевской пропаганды
Об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на издание Vijesti, опубликовавшее список россиян, чьи активы Черногория арестовала на своей территории.
Так, в списке есть депутаты российской Госдумы от "Единой России" (Анна Кузнецова, Леонид Ивлев, Виктор Казаков и др.), КПРФ (Олег Смолин, Олег Лебедев, Ирина Филатова), ЛДПР (Василий Власов) и "Справедливой России" (Дми. Андрей Кузнецову).
Кроме того, в перечне есть тезка члена Совета безопасности России Сергея Иванова и первого замглавы администрации президента РФ Алексея Громова. СМИ сообщали, что именно он курирует в Кремле пропаганду и информационную политику, в частности, через государственные телеканалы.
Как отмечает российское расследовательское издание "Проект", ни один из представителей российских властей, чьи имена совпадают с именами в опубликованном списке, официально не владеют недвижимостью за рубежом.
По данным источников Vijesti в правительстве Черногории, опубликованный перечень не является окончательным и может корректироваться с учетом получаемой информации.
Вся российская недвижимость, которая была арестована в рамках присоединения Черногории к санкциям ЕС, расположена в трех городах – Херцег-Новый, Будва и Жабляк. В то же время, не исключено, что имуществом в Черногории граждане России владеют через подставные компании.
Ранее стало известно, что новоназначенное черногорское правительство готовит пакет введения всех санкций против РФ, ранее введенных Евросоюзом.
- Напомним, Черногория ввела санкции против России 8 апреля.
- А 5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория отказались пропускать в Сербию самолет Лаврова.
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