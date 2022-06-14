Об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на издание Vijesti, опубликовавшее список россиян, чьи активы Черногория арестовала на своей территории.

Так, в списке есть депутаты российской Госдумы от "Единой России" (Анна Кузнецова, Леонид Ивлев, Виктор Казаков и др.), КПРФ (Олег Смолин, Олег Лебедев, Ирина Филатова), ЛДПР (Василий Власов) и "Справедливой России" (Дми. Андрей Кузнецову).

Кроме того, в перечне есть тезка члена Совета безопасности России Сергея Иванова и первого замглавы администрации президента РФ Алексея Громова. СМИ сообщали, что именно он курирует в Кремле пропаганду и информационную политику, в частности, через государственные телеканалы.

Как отмечает российское расследовательское издание "Проект", ни один из представителей российских властей, чьи имена совпадают с именами в опубликованном списке, официально не владеют недвижимостью за рубежом.

По данным источников Vijesti в правительстве Черногории, опубликованный перечень не является окончательным и может корректироваться с учетом получаемой информации.

Вся российская недвижимость, которая была арестована в рамках присоединения Черногории к санкциям ЕС, расположена в трех городах – Херцег-Новый, Будва и Жабляк. В то же время, не исключено, что имуществом в Черногории граждане России владеют через подставные компании.

Ранее стало известно, что новоназначенное черногорское правительство готовит пакет введения всех санкций против РФ, ранее введенных Евросоюзом.

Напомним, Черногория ввела санкции против России 8 апреля.

А 5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория отказались пропускать в Сербию самолет Лаврова.

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