Депутаты "Голоса" заявили об увольнении Железняка с должности председателя фракции, он опровергает

Об этом написала в Facebook депутат из "Голоса" Ольга Стефанишина.

"Работа фракции" Голос разблокирована. Сегодня Ярослава Железняка был уволен с должности председателя фракции. Такое решение было принято большинством фракции еще в июле месяце. Сегодня его с трибуны зачитал голова Верховной Рады, что автоматически означает: этот человек не возглавляет нашу фракцию", - сообщила она.

Как известно, это письмо было инициировано 11 из 20 народными депутатами "Голоса".

Также они обратились с просьбой предоставить депутату Александру Устинову возможность временно исполнять обязанности председателя фракции.

По ее словам, Железняк был единственным руководителем фракции, "который почти год занимал, в нарушение закона две должности - председателя фракции и заместителя председателя комитета". На следующем заседании фракция выбрать нового руководителя и заместителя "цивилизованным способом".

В свою очередь, Железняк в телеграмм-канале отметил, что остается главой фракции.

"Еще раз коллеги в законах не разобрались, забыли о необходимости 14 голосов для кадровых решений, да еще и протокол фракции решили подделать", - написал он.

В партии "Голос" заявили , что письмо, зачитанный в зале парламента «не имеет никакой юридической силы, является грубым нарушением законодательства и направлен исключительно на отвлечение внимания от позорных решений депутатов так называемой группы "Справедливость ".

В партии добавили, что, согласно положению о депутатской фракции политической партии "Голос" в Верховной Раде девятого созыва, "решение о выражении недоверия председателю фракции принимают не менее ⅔ голосов от состава фракции, составляет 14 голосов народных депутатов".

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