Депутаты "Европейской солидарности" спели под куполом Рады "Батько наш Бандера"

Видео обнародовал нардеп фракции Николай Княжицкий.

Под куполом ВРУ прозвучала песня "Батько наш Бандера", набирающая популярность в соцсетях.

К флешмобу присоединились депутаты фракции "Европейская солидарность".



Как известно, песня "Батько наш Бандера" стала распространяться по Сети после того, как дети одной из львовских школ спели ее и опубликовали видео в соцсетях.

Впоследствии, игроки клуба Второй лиги "Карпаты" Галич поддержали такой патриотический флешмоб.

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