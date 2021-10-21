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Депутаты "Европейской солидарности" спели под куполом Рады "Батько наш Бандера"

21 октября, 2021 четверг
16:04
Общество

Нардепы фракции "Европейская солидарность" поддержали патриотический флешмоб и спели "Батько наш Бандера"

Видео обнародовал нардеп фракции Николай Княжицкий.

Под куполом ВРУ прозвучала песня "Батько наш Бандера", набирающая популярность в соцсетях.

К флешмобу присоединились депутаты фракции "Европейская солидарность".
 

  • Как известно, песня "Батько наш Бандера" стала распространяться по Сети после того, как дети одной из львовских школ спели ее и опубликовали видео в соцсетях.
  • Впоследствии, игроки клуба Второй лиги "Карпаты" Галич поддержали такой патриотический флешмоб.

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Верховная Рада
Владимир Вятрович
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Олег Синютка
Европейская солидарность
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