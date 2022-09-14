Депутаты Европарламента хотят запретить выдачу виз военным и чиновникам РФ и Белоруссии

Об этом сообщил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

В своем обращении депутаты заявили, что надеются на уменьшение количества виз, выдаваемых гражданам РФ после приостановления упрощенного визового режима с Россией. Однако они отметили, что это решение "не решит многих социальных проблем и проблем безопасности, которые испытывают страны-члены ЕС в связи с текущим положением граждан России в Шенгенской зоне".

Депутаты Европарламента отмечают, что региональный запрет на выдачу виз – это лишь частичное решение проблемы. Так, по их мнению, ЕС должен извлечь уроки из опыта стран-соседей России – Финляндии, Польши и стран Балтии.

"Знания этих стран, а также политические проблемы и проблемы безопасности являются разумной и законной основой для общеевропейского соглашения о запрете виз для российских туристов", - подчеркивают Евродепутаты.

Также в обращении депутаты заявили, что, поскольку министры иностранных дел ЕС не смогли достичь общеевропейского соглашения о запрете выдачи виз всем гражданам РФ, они хотят предложить компромисс.

"Компромисс может заключаться в решении наложить запрет на всех военнослужащих российских и белорусских вооруженных сил, включая персонал и членов их семей, а также чиновников центральных администраций и их семей", - говорится в обращении.

Такое решение, по мнению депутатов Европарламента, даст четкий сигнал о том, что все социальные группы, так или иначе связанные с полномасштабной вооруженной агрессией России против Украины, не имеют права въезжать на территорию Европейского Союза.

Ранее 9 стран ЕС перестали оформлять туристические визы для россиян.