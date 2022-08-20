Депутаты "ЕС" обратились в Кабмин из-за возмутившей общественность реорганизации Довженко-Центра, - Княжицкий

Об этом заявил журналистам Николай Княжицкий, сообщает Европейская Солидарность.

Он подчеркнул, что любые изменения в этом институте должны происходить в диалоге с обществом.

"Они относятся к этому как к своему частному магазину, а это государственный институт, который очень хорошо себя зарекомендовал. Именно поэтому общественность возмутила инициатива Госкино по поводу реорганизации Довженко-Центра", – сказал Княжицкий.

"К этой инициативе можно по-разному относиться, потому что правительство вправе создавать или реорганизовывать, но делать это без совещания с общественностью неправильно, глупо и не нужно. Зачем правительство это делает - непонятно. Именно это и беспокоит общественность", - добавил он.

"Очевидно, у Довженко-Центра есть авторские права на большое количество украинского культурного наследия. И есть большое опасение относительно того, что эта реорганизация проводится только для того, чтобы по сути приватизировать эти авторские права, чтобы кто-то на этом зарабатывал, а средства от продажи наших фильмов, в том числе анимационных, шли не на пропаганду украинского кино, как это было в Довженко-Центре, а в чьем-то кармане", – отметил Княжицкий.

"И это то, что беспокоит общественность. Кроме того, сама институция, которая создалась, возможно, благодаря инициативе работавших там людей, Иван Козленко раньше ее возглавлял, она перестанет существовать", – сказал депутат.

"Мало того, что мы прекратили сейчас финансировать украинское кино, мы прекратили финансировать Украинский культурный фонд, мы еще и уничтожаем эффективно работающие институции. Для воюющей страны это абсолютно не мудро. Разговоры о том, что деньги надо давать не на кино , а на войну – это разговоры «в пользу бедных», потому что хватает денег, чтобы дороги ремонтировать, а не хватает, чтобы кино снимать, хватает денег на коррупцию, а не хватает денег на поддержку Довженко-Центра. политики в государстве сейчас", – отметил Княжицкий.

"Наша фракция обратилась в Кабинет министров и делает заявление для того, чтобы прекратить это издевательство над серьезным культурным институтом", – добавил он.

В обращении депутаты отмечают, что Довженко-Центр – это государственный фильмофонд Украины, аудиовизуальный архив. Единственный в Украине член Международной федерации киноархивов (FIAF). С 1994 года занимается сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино, распространением национального кинонаследия в Украине и за рубежом.

Довженко-Центр оборудован современным фильмохранилищем с системой климат-контроля, имеет единственную в Украине кинокопировальную лабораторию, Музей кино, бумажный киноархив, медиатеку и собственное издательство.

В принятом Государственным агентством Украины по кинорешению, по мнению депутатов из "Евросолидарности", содержится угроза нанесению ущерба киноархиву, оборудованию и оборудованию, которое используется Центром.

Кроме того, опыт сомнительной реорганизации ГП "Одесская киностудия художественных фильмов", в результате которой государство лишилось имущественных прав на тысячи художественных фильмов, свидетельствует, что без полноценного общественного контроля и прозрачной отчетности государства перед обществом реорганизация Довженко-Центра может привести к потере многочисленной украинской кинематограф наследия.

Депутаты подчеркивают: во время войны, действия правового режима военного положения решение о реорганизации, а фактически возможная остановка деятельности Центра вызвала общественный резонанс.

Во фракции "Европейская Солидарность" призвали правительство безотлагательно принять меры в рамках компетенции для пересмотра решения о реорганизации Довженко-Центра, обеспечения его функционирования и работы работников.

"Кроме того, просим предоставить обстоятельные пояснения на следующие вопросы:

Есть ли у предприятий, в чью пользу осуществляется реорганизация, условия для хранения коллекций фильмофонда?

Есть ли в достаточном количестве квалифицированный персонал с опытом работы с киноархивами?

Какие дополнительные расходы Государственного бюджета будут осуществлены для финансирования распределения функций, выполняемых сейчас Довженко-Центр, между фактически тремя юридическими лицами, одно из которых даже еще не создано?

Какие функции будут оставаться за Довженко-Центром в результате его реорганизации?

Как планируется судьба трудового коллектива, десятилетиями работавшего с киноархивами, после проведения реорганизации?", – говорится в обращении.

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