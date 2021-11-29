Депутаты Черновицкого облсовета просят Зеленского запретить ОПЗЖ и Партию Шария

Об этом сообщает Суспильне.

За проект такого обращения проголосовали 38 депутатов облсовета из 64.



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Такое предложение обращения подал депутат от "Народного контроля" Петр Скорейко.

Он отметил, что просит запретить партии, потому что они "защищают интересы российского агрессора" и якобы финансируются из РФ.



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В свою очередь, фракция ОПЗЖ будет подавать в суд, ведь считает решение незаконным и нарушающим регламент. Об этом после голосования сказал глава фракции ОПЗЖ в облсовете Александр Болтунов.

Напомним, депутаты Волынского областного совета просили запретить деятельность политсил ОПЗЖ и Партии Шария.

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