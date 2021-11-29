Депутаты Черновицкого облсовета просят Зеленского запретить ОПЗЖ и Партию Шария
Черновицкий облсовет просит президента Владимира Зеленского запретить в Украине деятельность Партии Шария и "Оппозиционной платформы - За жизнь"
Об этом сообщает Суспильне.
За проект такого обращения проголосовали 38 депутатов облсовета из 64.
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Такое предложение обращения подал депутат от "Народного контроля" Петр Скорейко.
Он отметил, что просит запретить партии, потому что они "защищают интересы российского агрессора" и якобы финансируются из РФ.
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В свою очередь, фракция ОПЗЖ будет подавать в суд, ведь считает решение незаконным и нарушающим регламент. Об этом после голосования сказал глава фракции ОПЗЖ в облсовете Александр Болтунов.
- Напомним, депутаты Волынского областного совета просили запретить деятельность политсил ОПЗЖ и Партии Шария.
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