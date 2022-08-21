Депутаты бундестага от коалиции поддерживают увеличение вооруженной помощи Украине, — Spiegel

Об этом говорится в общей статье трех депутатов парламента Германии - Кристиан Клинк от Социал-демократической партии, Сары Нанни от "Зеленых" и Александра Мюллера от Свободной демократической партии, сообщает Der Spiegel.

"Мы считаем своим долгом поддержать борьбу Киева за выживание, потому что Украина также защищает наши интересы и ценности", - отмечается в публикации.

Как отмечают депутаты, после почти полугода войны ситуация свидетельствует о том, что война, вероятнее всего, продлится еще долго, поскольку РФ вряд ли ослабит свою агрессивность. Следовательно, депутаты бундестага считают необходимым организовать дополнительную поддержку Украины.

"Целью является долгосрочный план продолжения поставок в Украину систем вооружения, включая обучение, боеприпасы и техническую поддержку, а не просто многократное реагирование на текущие вызовы. Это должно быть достигнуто путем подхода, согласованного с нашими партнерами и военной промышленностью. Новая техника для бундесвера, для наших союзников и Украины должна поступить быстро", - отмечают авторы публикации.

Депутаты подчеркнули, что последствия войны в Украине будут иметь значение и для Германии.

10 августа Германия передала Украине еще четыре зенитных самоходных установки Gepard и около 50 тысяч боеприпасов для них. Также за неделю ВСУ получили 49 тысяч снарядов для зенитных установок, 10 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств, 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины и другое оборудование.

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