Депутаты 28 стран объединились ради Украины

Союз уже насчитывает более 110 депутатов парламентов из 28 стран, активно работающих, чтобы помочь Украине, как у себя на родине, так и на международном уровне. В мероприятии приняли участие парламентарии многих стран, открыл собрание Андрюс Кубилюс, депутат Европарламента, и Руслан Стефанчук, глава Верховной Рады Украины.



"Объединение U4U будет выступать в качестве международной платформы для политического руководства государств Европы, Канады, Соединенных Штатов и других демократических стран мира, что позволит осуществлять непрерывный обмен мнениями и координацию международных инициатив ради твердого и сплоченного ответа Запада на российскую военную агрессию в Европе" - комментирует идею создания платформы Андрюс Кубилюс, депутат Европарламента и один из ключевых инициаторов U4U.



Руслан Стефанчук заверил участников в поддержке и содействии этой инициативе со стороны украинского Парламента и отметил, что кроме насущных вопросов поставки оружия для самозащиты, санкций, эмбарго, финансовой, гуманитарной поддержки и т.д., уже есть необходимость стратегического планирования. Уже сейчас встает вопрос внедрения значительного количества новых политических инициатив на институциональном уровне Европейского Союза, отдельных стран - членов ЕС и шире, в мировом измерении. Украина хочет, чтобы ее голос слышали. Мы хотим, чтобы не за нас решали, а чтобы решали совместно с нами. Важным инструментом для обеспечения такого права Украины является и эта инициатива".



Депутаты отметили, что из-за российского вторжения в Украину обязанность парламентариев – продолжать координировать усилия для помощи Украине всеми доступными средствами. "Мы все обеспокоены преступной путинской войной против Украины и человеческими страданиями, которые она принесла, поэтому мы не устаем поднимать вопросы поставки оружия, внедрения западных санкций, будущих вливаний для восстановления экономики и реконструкции разрушенной инфраструктуры, евроинтеграции Украины и т.д. Но в ближайшие месяцы нас еще ждет много совместной работы как на уровне органов ЕС и государств-членов, так и во всех западных демократических странах с целью продвижения идей, инициатив и проектов, обмена мнениями и привлечения гражданского общества к отстаиванию интересов Украины", - комментирует Андрюс Кубилюс.



Участники собрания договорились о расширении инициативы с привлечением новых членов и наметили шаги для дальнейшей координации усилий.



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