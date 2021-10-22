Депутату Устиновой упал на голову дверной засов в Верховной Раде
Народному депутату от партии "Голос" Александре Устиновой в Верховной Раде упал на голову дверной засов
Об этом в Facebook сообщила сама Устинова и народный депутат Ольга Стефанишина.
"Утро начинается не с кофе. А со... скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов", - написала Стефанишина.
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