Депутату Устиновой упал на голову дверной засов в Верховной Раде

Об этом в Facebook сообщила сама Устинова и народный депутат Ольга Стефанишина.



"Утро начинается не с кофе. А со... скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов", - написала Стефанишина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb