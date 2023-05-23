Депутату Киевсовета, которая под наркотиками сбила женщину, объявили подозрение

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Дорожное происшествие произошло еще 27 ноября 2022 года в Оболонском районе столицы.

Согласно заключениям экспертиз причиной возникновения ДТП является грубое нарушение подозреваемой требований ПДД.

Согласно материалам следствия подозреваемая, управляя автомобилем "Volkswagen Polo" в состоянии наркотического опьянения, двигалась по проспекту Степана Бандеры в направлении улицы Богатырской.

Приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не смогла оценить изменение дорожной обстановки и совершила наезд на женщину-пешехода, причинив ей тяжелые телесные повреждения.

В результате ДТП потерпевшая получила переломы ключицы и челюсти с травматической экстракцией зубов, переломы конечностей, закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения.

23 мая 2023 года суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста в период времени с 20:00 до 06:00 сроком на 2 месяца. Прокуратура будет его обжаловать.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 8 лет.